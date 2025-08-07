Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή δύο πλωτών του Λιμενικού, ιδιωτικών σκαφών και ελικοπτέρου του Λ.Σ., για τον εντοπισμό 74χρονης ημεδαπής κολυμβήτριας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Αστερία Γλυφάδας. Στην περιοχή πνέουν νότιοι άνεμοι, έντασης 5 μποφόρ.