Αδιάκοπη είναι η μάχη με τις φλόγες στην Ιεράπετρα. Η φωτιά αναζωπυρώθηκε στις περιοχές Φέρμα και Αχλιά, ενώ στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν πάνω από 300 πυροσβέστες και 10 εναέρια μέσα.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή πλέον φτάνουν τα 11 μποφόρ, ενώ η φωτιά αναζωπυρώθηκε στην περιοχή Αχλιά, σύμφωνα με το neakriti.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο των επιχειρήσεων για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς βρίσκονται αυτή την ώρα οι περιοχές Αγιά Φωτιά και Φέρμα, όπου η πυρκαγιά μαίνεται με αμείωτη ένταση εδώ και 24 ώρες, καταστρέφοντας ό,τι βρίσκεται στο διάβα της.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



📍 #Crete



🆘 Wildfire in your area.



‼️ If you are in #Ferma, #Katharades, #Koutsounari & #Kakia_Skala, move away to #Ierapetra



‼️ Follow the instructions of the Authorities



Protective action guidlines ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki…