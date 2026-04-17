Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανακοίνωσε τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 15 Απριλίου 2026.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 13 μέλη, με Πρόεδρο τον Μιχαήλ Κεφαλογιάννη και Αντιπρόεδρο τον Gerhard Schroeder, ενώ τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου διατηρεί ο Γεώργιος Καλλιμασιάς.

Αναλυτικότερα:

Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Gerhard Schroeder, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Καλλιμασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος

Ian Andrews, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Janis Carol Kong, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χαράλαμπος Παμπούκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Evangelos Peter Poungias, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Κόλλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ελένη Κορίτσα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αικατερίνη Σαββαΐδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Lorraine Σκαραμαγκά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς να υπερβαίνει συνολικά τα τρία έτη.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την συνεδρίασή της στις 23.3.2026, κατόπιν αξιολόγησης, επιβεβαίωσε ότι α) όλα τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τα αναγκαία προσόντα για τη θέση αυτή και πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, β) κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει, κατά την τελευταία πενταετία πριν από την εκλογή του, διατελέσει εκπρόσωπος ή εργαζόμενος φορέα διαχείρισης αεροδρομίου ή οποιουδήποτε φορέα παροχής αεροδρομιακών υπηρεσιών στην περιοχή των Αθηνών (πλην του ΔΑΑ), σύμφωνα με το άρθρο 8.2(στ) του Καταστατικού, γ) δεν υφίστανται κωλύματα ή συγκρούσεις συμφερόντων για οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα μέλη, βάσει των διατάξεων του Νόμου 4706/2020, του εφαρμοστέου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, δ) έκαστο εκ των ανωτέρω ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020, ε) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 σχετικά με την εκπροσώπηση φύλου και συνάδει πλήρως με τις απαιτήσεις του Νόμου 4706/2020 ως προς τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, δυνάμει της από 15 Απριλίου 2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε:

α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος, και

γ) η θητεία των μελών της Επιτροπής, τα οποία θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει, να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι διετής, αρχόμενη από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του στις 15 Απριλίου 2026 όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου την κα. Lorraine Σκαραμαγκά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Παναγιώτη Ταμπούρλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και στην συνέχεια η Επιτροπή Ελέγχου κατά την συνεδρίασή της στις 15 Απριλίου 2026 εξέλεξε ως Πρόεδρο την κα. Lorraine Σκαραμαγκά και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

Πρόεδρος:

Lorraine Σκαραμαγκά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:

Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τέλος, κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, της Επιτροπής Προσωπικού, της Επιτροπής Οικονομικών και της Επιτροπής Επενδύσεων σύμφωνα με την από 15 Απριλίου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εν λόγω Επιτροπές συνήλθαν την ίδια ημέρα και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

Πρόεδρος:

Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:

Κωνσταντίνος Κόλλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Gerhard Schroeder, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Προσωπικού

Πρόεδρος:

Gerhard Schroeder, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:

Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Οικονομικών

Πρόεδρος:

Evangelos Peter Poungias, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:

Ian Andrews, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Επενδύσεων

Πρόεδρος:

Evangelos Peter Poungias, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:

Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ελένη Κορίτσα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία των μελών των ως άνω Επιτροπών ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι διετής, αρχόμενη από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.