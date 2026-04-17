Το καθιερωμένο και πολυαναμενόμενο από τον εγχώριο επιχειρηματικό κόσμο Εαρινό Forum του CEO Clubs Greece θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 20 Μαΐου, στο Asteria Domus, με θέμα «The Multiplier Effect: How Greek CEOs Can 10x Impact». Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσφέρει ένα στρατηγικό roadmap για την επίτευξη εκθετικής ανάπτυξης στους οργανισμούς, αναδεικνύοντας τις κρίσιμες εκείνες αποφάσεις που μπορούν να μετατρέψουν την απλή βελτίωση σε πραγματική επιχειρηματική υπέρβαση. Τα Forum αυτά του Club, τα οποία πραγματοποιούνται δύο φορές ετησίως, έχουν πλέον αναγνωριστεί ως σημεία αναφοράς για την ελληνική αγορά, λειτουργώντας ως καταλύτες που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να συν-διαμορφώνουν τις τάσεις της επόμενης ημέρας, εξελίσσοντας το μοντέλο ηγεσίας στη χώρα μας.

Στον πυρήνα της στρατηγικής προσέγγισης του Forum είναι η επιτακτική ανάγκη των Ελλήνων ηγετών να υπερβούν το μοντέλο της σταδιακής βελτίωσης και να οικοδομήσουν έναν πραγματικά ουσιαστικό αντίκτυπο μετασχηματισμού (transformational impact). Σε ένα περιβάλλον παγκόσμιων αναταράξεων, η ικανότητα ενεργοποίησης στρατηγικών «πολλαπλασιαστών» στη διαχείριση κεφαλαίου, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την υιοθέτηση της τεχνολογίας αποτελεί την κρίσιμη παράμετρο για τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που θα αντέξουν στον χρόνο.

Κεντρικός ομιλητής της διοργάνωσης θα είναι ο Sven Smit, Senior Partner, McKinsey & Company. Ο κ. Smit θα παρουσιάσει τα πλέον πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα του McKinsey Global Institute (MGI), αναλύοντας τα πρότυπα παραγωγικότητας που επιτρέπουν σε ορισμένες εταιρείες την παραγωγή πρωτοφανών επιπέδων οικονομικής αξίας. Παράλληλα, θα αναδείξει τις κομβικές επενδυτικές αποφάσεις που καλούνται να λάβουν οι CEOs στην επόμενη πενταετία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι πρωτοπόροι οργανισμοί επανακαθορίζουν τους κανόνες του ανταγωνισμού στην άκρως ανατρεπτική μετα-πανδημική εποχή.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα του Forum θα διαρθρωθεί γύρω από τρεις κεντρικούς πυλώνες συζήτησης, ξεκινώντας με τους Πολλαπλασιαστές Κεφαλαίου. Σε αυτή την ενότητα, ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος (Vice Chairman & CEO, Alpha Asset Management), ο Πάνος Βασιλειάδης (CEO, IDEAL HOLDINGS), και ο Τάκης Σολωμός (Co Founder & Partner, Elikonos Capital Partners), υπό τον συντονισμό του Αλέξανδρου Αθανασούλα (President & CEO, STIRIXIS GROUP), θα εξετάσουν τις στρατηγικές επενδύσεις που εξασφαλίζουν άλματα αποδοτικότητας, αναλύοντας πώς οι Έλληνες CEOs μπορούν να τολμήσουν κομβικές αποφάσεις σε τομείς όπως εξαγορές και συγχωνεύσεις

(M&A), τεχνολογικές υποδομές, γεωγραφική επέκταση και ενίσχυση των δεξιοτήτων εντός της εταιρείας τους.

Ακολουθεί η ενότητα για τους Πολλαπλασιαστές Ανθρώπινου Κεφαλαίου, όπου η Έφη Κουλουρίδη (Partner, McKinsey & Company) και η Αλίνα Παπαγεωργίου (Chief HR & Organisation Officer, PPC GROUP) με συντονίστρια την Γεωργία Καρτσάνη (Ιδρύτρια και Πρόεδρο, CEO Clubs Greece), θα συζητήσουν επί της δημιουργίας του κατάλληλου εκείνου περιβάλλοντος που επιτρέπει τη μεγιστοποίηση της ατομικής και ομαδικής απόδοσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη οργανωσιακών ικανοτήτων παγκοσμίου επιπέδου που θα επιτρέπουν στις ομάδες να υπερβαίνουν τα συμβατικά όρια απόδοσης.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί εστιάζοντας στους Πολλαπλασιαστές Τεχνολογίας , όπου οι Ιωάννης Τσιλίρας (Data & AI Transformation Director, OTE GROUP) και Σπύρος Ρέτζεκας (CEO, Qualco Technology | Group Deputy CEO, Qualco Group), με συντονιστή τον Στέφανο Καράγκο (Senior GenAI Consultant & Lead Instructor, WE ARE CAIO), θα αναλύσουν την αξιοποίηση του AI και του αυτοματισμού. Η συζήτηση θα κινηθεί πέρα από τα όρια της απλής λειτουργικής αποτελεσματικότητας, εξετάζοντας πώς ελληνικές εταιρείες χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να επιτύχουν ουσιαστικές αλλαγές στην παραγωγικότητα και τη δημιουργία στρατηγικών πλεονεκτημάτων, ιδιαίτερα στον μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην εμπειρία του πελάτη και στις επιχειρησιακές καινοτομίες.

«Στο σημερινό σύνθετο επιχειρηματικό τοπίο, η κατανόηση των παραγόντων που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ισχύος αποτελεί επιτακτική ανάγκη για κάθε ηγέτη που επιδιώκει τη βιώσιμη αριστεία», σημειώνει η κυρία Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Το Forum αυτό δεν αποτελεί απλώς μια συνάντηση, αλλά μια υπόσχεση προς τα μέλη μας: να προσφέρει τα εργαλεία και τη γνώση που θα μετατρέψουν τη θεωρία της “δεκαπλάσιας απόδοσης” σε εφαρμόσιμη στρατηγική. Τα Forum μας παραμένουν το ασφαλές εκείνο περιβάλλον όπου η ηγετική κοινότητα μπορεί να εμβαθύνει με σοβαρότητα και ειλικρίνεια σε ζητήματα στρατηγικής προτεραιότητας, συνθέτοντας και συν-δημιουργώντας λύσεις που θα καθορίσουν το μέλλον του ελληνικού επιχειρείν στην παγκόσμια σκηνή».