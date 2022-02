Το Διοικητικό Συμβούλιο της L’Oréal συνεδρίασε στις 9 Φεβρουαρίου 2022, υπό την Προεδρία του Jean-Paul Agon και υπό την παρουσία νόμιμων ελεγκτών. Το Συμβούλιο έκλεισε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις οικονομικές δηλώσεις για το 2021.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο Nicolas Hieronimus, Διευθύνων Σύμβουλος της L’Oréal, δήλωσε:

«Το 2021 ήταν μια ιστορική χρονιά για τη L’Oréal. Χάρη στην τεχνογνωσία, το πάθος και τη δέσμευση των 85.400 ανθρώπων μας σε όλο τον κόσμο, ο Όμιλος πέτυχε ανάπτυξη ρεκόρ +16,1%1, διπλάσια από εκείνη της παγκόσμιας αγοράς ομορφιάς. Η L’Oréal κέρδισε μερίδιο αγοράς σε όλες τις Ζώνες, Κλάδους και κατηγορίες. Σε διάστημα δύο ετών, ο Όμιλος πέτυχε ανάπτυξη +11,3% σε σχέση με το αντίστοιχο συγκρίσιμο περσινό διάστημα, ξεπερνώντας θεαματικά μια αγορά που είχε επιστρέψει σχεδόν στα επίπεδα του 2019.

Το 2021, όλα τα αστέρια ευθυγραμμίστηκαν για αυτήν την ιστορική επίδοση.

Όσον αφορά τις Ζώνες, η Βόρεια Αμερική πραγματοποίησε ισχυρή επιστροφή και πλαισίωσε τη Βόρεια Ασία ως ο κύριος παράγοντας ανάπτυξης. Στην Ευρώπη, ενισχυμένη από την αναδιοργάνωση της Ζώνης, η L’Oréal πέτυχε σημαντική αύξηση μεριδίου αγοράς και σημείωσε επιστροφή στα επίπεδα του 2019. Με μια εξαιρετικά ασταθή κατάσταση όσον αφορά στη δημόσια υγεία στο SAPMENA-SSA4 και τη Λατινική Αμερική, η L’Oréal επέδειξε ευελιξία και εμφάνισε σταθερές επιδόσεις.

1 Οι πωλήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα: βασίζονται σε συγκρίσιμα ενοποιημένα στοιχεία και σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

2 Απομειωμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή, μη συμπεριλαμβανομένων των μη-επαναλαμβανόμενων στοιχείων, μετά από δικαιώματα μειοψηφίας. 3 Που πρόκειται να προταθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 21ης Απριλίου 2022.4 SAPMENA – SSA: Νότια Ασία-Ειρηνικός, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Υποσαχάρια Αφρική

Η L’Oréal Luxe έγινε ο μεγαλύτερος Κλάδος του Ομίλου, με αξιοσημείωτη επιτυχία στα αρώματα, ενώ ο Κλάδος Προϊόντων Ευρείας Διανομής, ο μεγαλύτερος κλάδος σε όγκο, ενίσχυσε τη θέση του, με αξιοσημείωτες επιδόσεις στο μακιγιάζ. Ο ταχέως αναπτυσσόμενος Κλάδος Επαγγελματικών Προϊόντων συνέχισε τον εκτεταμένο μετασχηματισμό του και έγινε πραγματικά παν-καναλικός (omnichannel). Με ένα χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων που ταιριάζει απόλυτα με τις επιδιώξεις των καταναλωτών για την υγεία τους, η Active Cosmetics πέτυχε επίσης θεαματική ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας το διπλασιασμό της εντός τεσσάρων ετών.

Το 2021, επεκτείναμε και πάλι το ψηφιακό μας προβάδισμα: το ηλεκτρονικό εμπόριο 5 αυξήθηκε κατά +25,7%6, αντιπροσωπεύοντας το 28,9% των πωλήσεων. Καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα νέα ψηφιακά κανάλια. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να ψηφιοποιούμε σημεία πώλησης στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παν-καναλικής στρατηγικής.

Επιδιώκουμε επίσης τον μετασχηματισμό της Beauty Tech επενδύοντας σε δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, και δημιουργώντας στρατηγικές συνεργασίες όπως η συμμαχία μας με την Verily, για την καλύτερη κατανόηση και χαρακτηρισμό των μηχανισμών γήρανσης του δέρματος και των μαλλιών.

Η εξαιρετική ανάπτυξη της L’Oréal, έχοντας ως αιχμή ανώτερες καινοτομίες, καθώς και τον αυστηρό έλεγχο του κόστους, μας επέτρεψε να επενδύσουμε εκτενώς στα εμπορικά μας σήματα μας και να αυξήσουμε την ελκυστικότητά τους, εμφανίζοντας ταυτόχρονα λειτουργικά κέρδη ρεκόρ και λειτουργικό περιθώριο αυξημένο κατά 50 μονάδες βάσης.

Είμαστε επίσης υπερήφανοι για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, οι οποίες αντανακλούν τη φιλοδοξία μας να αναπτυχθούμε υπεύθυνα και να μοιραστούμε αξία με όλους τους εταίρους μας. Πρώτα απ’ όλα, με τους υπαλλήλους μας, τους οποίους συνδέουμε με αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα μέσω μιας αναδιανομής-ρεκόρ στο πλαίσιο συστημάτων επιμερισμού των κερδών. Επιπλέον, για την προώθηση της απασχόλησης των νέων, πέρυσι προσφέραμε περισσότερες από 18.300 ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους κάτω των 30 ετών στο πλαίσιο του νέου παγκόσμιου προγράμματος “L’Oréal For Youth” , το οποίο έχει φιλόδοξο στόχο την παροχή 25.000 ευκαιριών ετησίως από το 2022 έως το 2025. Οι προσπάθειές μας για τη στήριξη της ισότητας των φύλων αναγνωρίστηκαν επίσης από τον Bloomberg Gender-Equality Index. Επιπλέον, η L’Oréal USA, η μεγαλύτερη θυγατρική μας, πέτυχε ουδετερότητα στις εκπομπές άνθρακα για όλες τις εγκαταστάσεις της το 2021, περίπου τέσσερα χρόνια νωρίτερα από τις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο του L’Oréal for the Future. Η L’Oréal είναι η μόνη εταιρεία στον κόσμο που έχει λάβει αξιολόγηση AAA από το CDP επί έξι συναπτά έτη, για την επίδειξη περιβαλλοντικής ηγεσίας ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία των δασών και τη διασφάλιση των υδάτινων πόρων.

Το τέλος του έτους χαρακτηρίστηκε από τη στρατηγική συναλλαγή που συνίσταται στην εξαγορά από την L’Oréal του 4% των ιδίων μετοχών της που κατείχε η Nestlé, γεγονός που ενισχύει τη μετοχική μας δομή, βασικό στοιχείο της μακροπρόθεσμης επιτυχίας του Ομίλου.

Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο που παραμένει ευμετάβλητο στις αρχές του έτους, είμαστε βέβαιοι για την ικανότητά μας να ξεπεράσουμε την αγορά το 2022 και να επιτύχουμε ένα ακόμη έτος ανάπτυξης τόσο στις πωλήσεις όσο και στα κέρδη.”