Στους πέντε πιο ακριβούς παίκτες σε Βέλγιο και Ολλανδία βρίσκονται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Χρήστος Τζόλης, σύμφωνα με το CIES.

Οι διεθνείς Έλληνες παίκτες των Γκενκ και Κλαμπ Μπριζ ξεχωρίζουν στο γήπεδο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες. Το καλοκαίρι, επομένως, αναμένεται να υπάρξουν προτάσεις και το CIES υπολόγισε την αγοραστική αξία των παικτών σε Βέλγιο και Ολλανδία.

Ο Καρέτσας, ο οποίος έχει 3 γκολ και 18 ασίστ σε 44 συμμετοχές με τη Γκενκ φέτος, είναι στην 4η θέση αυτής της λίστας με αξία 45,8 εκατ. ευρώ και φέρεται να αποτελεί στόχο της Μίλαν για το καλοκαίρι, ενώ ο Τζόλης, με 15 γκολ και 21 ασίστ σε 41 συμμετοχές με την Κλαμπ Μπριζ, είναι στην 5η με αξία 43,6 εκατ. ευρώ.