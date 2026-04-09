Ένας μικροσκοπικός παπαγάλος έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας τόσο ενθουσιασμό όσο και έντονες αντιδράσεις, καθώς ο ιδιοκτήτης του τον έβαλε να εξερευνήσει τον βυθό μέσα σε ένα ειδικά κατασκευασμένο υποβρύχιο. Ο λευκόφτερος παπαγάλος, ονόματι Μπέμπε, με μήκος περίπου 15 εκατοστά από το ράμφος έως την ουρά, έχει προκαλέσεις διαδικτυακή αίσθηση μετά τη δημοσίευση βίντεο που τον δείχνει να κινείται κάτω από το νερό.

Ο ιδιοκτήτης του, Στίβεν Λόγιερ, δημιούργησε ένα αυτοσχέδιο, ειδικά σχεδιασμένο υποβρύχιο στο μέγεθος του πουλιού, το οποίο παρείχε σταθερή ροή οξυγόνου. Κατά τη διάρκεια της 15λεπτης «αποστολής», ο παπαγάλος κατέβηκε σε βάθος περίπου 0,9 μέτρων, ανάμεσα σε πολύχρωμα κοράλλια και ψάρια. Στο βίντεο, το κατοικίδιο φαίνεται ήρεμο και παρατηρεί με ενδιαφέρον το περιβάλλον του, καθώς η συσκευή κινείται κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, ο Μπέμπε «δεν ήταν αγχωμένος» και απολαμβάνει τέτοιου είδους δραστηριότητες, ενώ μπήκε στο υποβρύχιο «με τη θέλησή του». Το βίντεο, που δημοσιεύθηκε στο Instagram πριν από τέσσερις ημέρες, έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 600.000 likes, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν χιουμοριστικά ότι «οι φίλοι του δεν πρόκειται να τον πιστέψουν», ενώ άλλοι σημειώνουν ότι «ζει την καλύτερη στιγμή της ζωής του».

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις, με αρκετούς να επικρίνουν την ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι ο παπαγάλος «δεν έχει καμία δουλειά εκεί κάτω» και πως πρόκειται για «το ακριβώς αντίθετο περιβάλλον από αυτό που ανήκει ένα πουλί». Μετά τις αμφιβολίες που εκφράστηκαν, ο Στιβ Λόγιερ δημοσίευσε νέο βίντεο, τονίζοντας ότι το αρχικό υλικό δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.