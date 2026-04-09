Κάθε Μεγάλη Εβδομάδα, η προβολή της ιστορικής σειράς “Ιησούς από τη Ναζαρέτ” αποτελεί σταθερή πασχαλινή συνήθεια για χιλιάδες τηλεθεατές. Η ερμηνεία του Ρόμπερτ Πάουελ στον ρόλο του Χριστού έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα, ενώ η σκηνοθετική ματιά του Φράνκο Τζεφιρέλι συνεχίζει να συγκινεί μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, πίσω από τη μνημειώδη αυτή παραγωγή κρύβονται άγνωστες λεπτομέρειες, τόσο για το τεράστιο κόστος όσο και για τις απολαβές των συντελεστών.

Το κόστος που έγραψε ιστορία

Η παραγωγή του “Ιησού από τη Ναζαρέτ” το 1977 άγγιξε τα 18 εκατομμύρια δολάρια – ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 100 εκατομμύρια. Για τα δεδομένα της εποχής, επρόκειτο για μία από τις πιο ακριβές τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών.

Ο Φράνκο Τζεφιρέλι είχε στη διάθεσή του πλήρη δημιουργική ελευθερία, χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς στον προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ήταν μία παραγωγή συνολικής διάρκειας 371 λεπτών, που αρχικά παρουσιάστηκε ως ταινία και στη συνέχεια μετατράπηκε σε μίνι σειρά, θέτοντας νέα στάνταρ στις θρησκευτικές παραγωγές.

Γυρίσματα σε Μαρόκο και Τυνησία

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν από το 1975 έως το 1976 σε τοποθεσίες στο Μαρόκο και στην Τυνησία, με αυθεντικά σκηνικά που έδωσαν ρεαλισμό στην αφήγηση.

Οι σκηνές των συναγωγών γυρίστηκαν στο νησί Djerba, ενώ για την απεικόνιση της Ιερουσαλήμ χρησιμοποιήθηκε η πόλη Μοναστήρι.

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο από τα παρασκήνια είναι ότι πολλοί κομπάρσοι δεν μιλούσαν αγγλικά, με αποτέλεσμα οι διάλογοί τους να ηχογραφηθούν εκ νέου σε στούντιο.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο RAI 1 στις 27 Μαρτίου 1977, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία και καθιερώνοντας νέα δεδομένα για την τηλεόραση.

Η “πενιχρή” αμοιβή του πρωταγωνιστή

Παρά το τεράστιο budget, η αμοιβή του Ρόμπερτ Πάουελ ήταν ιδιαίτερα χαμηλή για τον ρόλο που τον καθιέρωσε παγκοσμίως.

Ο παραγωγός Λου Γκρέιντ του είχε εξηγήσει ότι η συμμετοχή του στο έργο θα αποτελούσε επένδυση για την καριέρα του, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την οικονομική αποζημίωση.

Πριν από τον εμβληματικό ρόλο, ο Πάουελ είχε ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα στην τηλεόραση με τη σειρά Doomwatch, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε παραγωγές όπως το The Italian Job και το The Thirty Nine Steps.

Ο ηθοποιός μεγάλωσε με αυστηρές οικονομικές αρχές, τις οποίες διατήρησε σε όλη του τη ζωή. Όπως έχει αναφέρει, απέφευγε τα περιττά έξοδα και δεν ξόδευε ποτέ χρήματα που δεν είχε.

Ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους, όταν μετακόμισε στο Λονδίνο με περιορισμένα οικονομικά μέσα, παρέμεινε πιστός στη φιλοσοφία του, δίνοντας έμφαση στην εμπειρία και όχι στα χρήματα.