Η ανεξάρτητη ρωσική εφημερίδα Novaya Gazeta ανακοίνωσε σήμερα ότι μασκοφόροι πράκτορες της υπηρεσίας ασφαλείας άρχισαν να ερευνούν τα γραφεία της στη Μόσχα στο πλαίσιο μιας απροσδιόριστης έρευνας.

Σε ανακοίνωσή της στην εφαρμογή Telegram, η εφημερίδα αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τον λόγο της επιχείρησης και ότι στους δικηγόρους της δεν επετράπη η είσοδος στο κτίριο.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο αξιωματούχους των δυνάμεων επιβολής του νόμου μετέδωσε ότι η έρευνα σχετίζεται με μια έρευνα για την νόμιμη χρήση προσωπικών δεδομένων. Η Ρωσία έχει καταστήσει πιο αυστηρή την νομοθεσία περί λογοκρισίας και έχει αυξήσει τις πιέσεις στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

Σε μία ξεχωριστή εξέλιξη σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η κορυφαία οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ρωσίας, Memorial, είναι εξτρεμιστική οργάνωση, πράγμα που σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για διώξεις εναντίον όσο την υποστηρίζουν, κάνουν δωρεές ή κοινοποιούν το υλικό της.

Η Novaya Gazeta είναι ένα από τα πιο γνωστά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας που σχετίζονται με την ερευνητική δημοσιογραφία. Ο διευθυντής της, ο Ντμίτρι Μουράτοφ, τιμήθηκε μαζί με την Φιλλιπινέζα δημοσιογράφο Μαρία Ρέσα με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2021, και αφιέρωσε το βραβείο του σε έξι δημοσιογράφους της εφημερίδας του που δολοφονήθηκαν για το έργο τους.

Ο Μουράτοφ χαρακτηρίσθηκε το 2023 από τις ρωσικές αρχές «ξένος πράκτορας», χαρακτηρισμός που προσάπτουν σε άτομα και οργανώσεις που θεωρούν ότι προβαίνουν σε αντιρωσικές δραστηριότητες έχοντας υποστήριξη από το εξωτερικό, σύμφωνα με το ΑΠΕ