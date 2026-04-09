Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε με πρωταγωνιστή έναν τσαντάκια, ο οποίος βούτηξε τσάντα που μέσα είχε αυγό και ρολόι Fabergé, αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, ο κλέφτης δεν αντιλήφθηκε την αξία τους, οπότε και αδιαφόρησε.

Η Daily Mail έγραψε ότι ο 29χρονος Έντζο Κοντιτσέλο επισκέφθηκε παμπ στο Σόχο του Λονδίνου για να κλέψει κάποιον πελάτη. Μετά από διάφορες αποτυχημένες απόπειρες -τις κατέγραψε κάμερα ασφαλείας- έκλεψε την τσάντα της Ρόζι Ντόσον, στελέχους εταιρείας ουίσκι.

Χωρίς να το γνωρίζει όμως, η τσάντα μέσα περιείχε ένα αυγό και ένα ρολόι Fabergé, που κοστίζουν τουλάχιστον 2,2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ληστής δεν γνώριζε την αξία τους όμως, οπότε και αδιαφόρησε για τα αντικείμενα, τα οποία πέταξε, γιατί τα βρήκε φθηνά.

Αντιθέτως, χρησιμοποίησε τις κάρτες που βρήκε στο πορτοφόλι και πραγματοποίησε μικρές συναλλαγές, ενώ στη συνέχεια πούλησε την τσάντα για να πάρει ναρκωτικά.

Ο Κοντιτσέλο, ο οποίος είχε ήδη απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 27 μηνών για κλοπή, ενώ του επιβλήθηκαν επιπλέον ποινές για απάτη, τις οποίες θα εκτίσει ταυτόχρονα.

Μέχρι στιγμής, το αυγό και το ρολόι Fabergé δεν έχουν εντοπιστεί και οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια αντικείμενα.