Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται 19χρονος φοιτητής, ο οποίος διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Ο νεαρός, φοιτητής Κτηνιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παρουσίασε τα πρώτα συμπτώματα το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του για τις διακοπές του Πάσχα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο 19χρονος προσήλθε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα επείγοντα με έντονο πονοκέφαλο και υψηλό πυρετό.

«Διαπιστώθηκε μικροβιακή μηνιγγίτιδα, διασωληνώθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο φοιτητής παραμένει σε καταστολή, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά σταθερή. Όπως σημείωσε ο κ. Γιαννάκος: «Όταν ξυπνήσει θα εκτιμηθεί η νευρολογική του κατάσταση».

Οι υγειονομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη ιχνηλάτηση των επαφών του, ενώ συμφοιτητές και άτομα που βρέθηκαν μαζί του σε μαθήματα και εργαστήρια στο ΑΠΘ έχουν ήδη ενημερωθεί να επικοινωνήσουν με γιατρό για οδηγίες.

Παράλληλα, περίπου 40 μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που ήρθαν σε επαφή με τον ασθενή έλαβαν προληπτικά χημειοπροφύλαξη, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης.

Με αφορμή το περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επανέφερε το ζήτημα της ένταξης των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

«Περίπου 30 εργαζόμενοι από τα επείγοντα και άλλοι 10 από τη ΜΕΘ έλαβαν χημειοπροφύλαξη. Αυτό αποδεικνύει την επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας, παρότι δεν έχει αναγνωριστεί θεσμικά ως βαρέο και ανθυγιεινό».