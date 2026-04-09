Σε μία υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη, κορυφαίος γιατρός κατέρρευσε συναισθηματικά μέσα στη δικαστική αίθουσα, όταν οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έπειτα από επίθεση στη σύζυγό του σε γκρεμό στη Χαβάη.

Ο αναισθησιολόγος Γκέρχαρντ Κόνιγκ, 47 ετών, καταδικάστηκε την Τετάρτη για την απόπειρα δολοφονίας της συζύγου του, της πυρηνικής μηχανικού Αριέλ Κόνιγκ, 37 ετών, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε γκρεμό στην Οάχου, στις 24 Μαρτίου του περασμένου έτους.

Κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας στο Πρωτοδικείο της Οάχου, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε εμφανώς συντετριμμένος. Έσκυψε αργά το κεφάλι του, δείχνοντας να συνειδητοποιεί την καταδίκη, η οποία επισύρει ποινή έως και 20 ετών κάθειρξης. Αφού κάθισε, κράτησε το κεφάλι του με τα χέρια του, τρίβοντας τους κροτάφους του και κοιτάζοντας το πάτωμα.

Οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για ηπιότερη κατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη ψυχική ή συναισθηματική διαταραχή, έπειτα από δύο ημέρες διαβουλεύσεων. Ο Κόνιγκ είχε προηγουμένως δηλώσει αθώος για απόπειρα ανθρωποκτονίας δευτέρου βαθμού, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης δίκης, η εισαγγελία υποστήριξε ότι ο Κόνιγκ έσπρωξε τη σύζυγό του κοντά στην άκρη του μονοπατιού Πάλι Πούκα και τη χτύπησε επανειλημμένα με πέτρα, την ημέρα των γενεθλίων της. Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι δικηγόροι του ισχυρίστηκαν ότι η Αριέλ ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη, κάνοντας λόγο για μια υπόθεση «λόγος εναντίον λόγου».

Η Αριέλ Κόνιγκ κατέθεσε ότι προσπαθούσε να σώσει τον γάμο τους, μετά την ανακάλυψη «ερωτικών μηνυμάτων» μεταξύ της ίδιας και ενός συναδέλφου της. Περιέγραψε τη σχέση ως μία τρίμηνη «συναισθηματική σχέση». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήμουν απολογητική. Ήταν προφανώς πληγωμένος. Ήμουν αφοσιωμένη στον γάμο μου, να τον ξαναχτίσω. Για εκείνον έμοιαζε με απιστία. Για εκείνον ήταν συναισθηματική απιστία».

Η ίδια κατήγγειλε ότι αφού ο σύζυγός της την έριξε στο έδαφος, έβγαλε ένα φιαλίδιο και μία σύριγγα, πριν της επιτεθεί με πέτρα. Η υπεράσπιση αντέτεινε ότι η αστυνομία δεν εντόπισε ποτέ σύριγγα στον τόπο του περιστατικού ούτε αποδείξεις ότι επιχείρησε να της χορηγήσει κάποια ουσία.

Η Αριέλ κατέθεσε επίσης ότι φώναζε «βοήθεια, προσπαθεί να με σκοτώσει» κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία σταμάτησε μόνο όταν δύο γυναίκες πεζοπόροι άκουσαν τις εκκλήσεις της και κάλεσαν το 911, σύμφωνα με την εισαγγελία. Ο Κόνιγκ φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο όταν έφτασαν οι δύο γυναίκες και να τηλεφώνησε στον γιο του, ομολογώντας την επίθεση και δηλώνοντας ότι σκόπευε να θέσει τέλος στη ζωή του.

Η Αριέλ κατέθεσε ότι υπέστη «σοβαρά τραύματα στο τριχωτό της κεφαλής» και παρουσίασε φωτογραφίες των τραυμάτων της στο δικαστήριο. Ο συνήγορος υπεράσπισης, Τόμας Οτάκε, είχε υποστηρίξει ότι τα τραύματα δεν ήταν τόσο σοβαρά όσο παρουσιάστηκαν, κάνοντας λόγο για ένα μικρό τραύμα στο φρύδι. Ωστόσο, γιατρός από το Κέντρο Υγείας Κουίνς κατέθεσε ότι υπήρξε καταστροφή ιστών μέχρι το επίπεδο του κρανίου.

Ο Κόνιγκ δήλωσε στο δικαστήριο ότι το ζευγάρι διαπληκτίστηκε για την εξωσυζυγική σχέση και ότι η σύζυγός του τον χτύπησε πρώτη με πέτρα, πριν καταλήξουν να παλεύουν στο έδαφος. Παραδέχθηκε ότι τη χτύπησε με πέτρα, αλλά αρνήθηκε ότι είχε στην κατοχή του σύριγγες. Παρουσιάστηκαν, ωστόσο, φωτογραφίες από το ιατρικό του σακίδιο, το οποίο περιείχε σύριγγα και γενόσημη μορφή προποφόλης, του ισχυρού αναισθητικού που προκάλεσε τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον.

Ο ίδιος απέρριψε επίσης τις κατηγορίες ότι επιχείρησε να σπρώξει τη σύζυγό του στον γκρεμό, ενώ εξέφρασε μεταμέλεια για την επίθεση, δηλώνοντας: «Ένιωσα φρίκη για αυτό που της έκανα, ότι της προκάλεσα αυτό, ότι κατέφυγα στη βία απέναντι στη σύζυγό μου, το πρόσωπο που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο. Ένιωσα επίσης απελπισία για τη σχέση μας».

Η εισαγγελία υποστήριξε ότι ο Κόνιγκ είχε καταστρώσει σχέδιο δολοφονίας της συζύγου του, προκειμένου να αποφύγει το διαζύγιο, εν μέσω των προβλημάτων στον γάμο τους. Αποκαλύφθηκε επίσης ότι θα λάμβανε 250.000 δολάρια από ασφαλιστήριο ζωής σε περίπτωση θανάτου της.

Η Αριέλ Κόνιγκ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Μάιο του 2025, ζητώντας την πλήρη επιμέλεια των ανήλικων παιδιών τους. Ο Κόνιγκ παραμένει στη φυλακή από τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2025, περίπου οκτώ ώρες μετά την επίθεση, ενώ του αφαιρέθηκαν τα ιατρικά προνόμια στο Maui Health.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018, δύο χρόνια μετά τη γνωριμία του μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Η ανακοίνωση της ποινής του αναμένεται στις 13 Αυγούστου.