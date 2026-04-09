Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον Μάιο, δίνοντας τέλος στην αναμονή των συνταξιούχων. Η πληρωμή θα γίνει με διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.
Πρώτοι θα λάβουν τις συντάξεις τους οι συνταξιούχοι των Ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και όσοι έχουν κύριες και επικουρικές συντάξεις από τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι καταβολές θα γίνουν την Παρασκευή 24 Απριλίου και τη Δευτέρα 27 Απριλίου, δίνοντας μια ξεκάθαρη εικόνα για τον προγραμματισμό των πληρωμών.
Η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ
«Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
- Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
- Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου».