Η πρόταση του ενός δισ. ευρώ από παγκοσμίως γνωστή εταιρεία για το Ελληνικό

Μια επένδυση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια των εργασιών αλλά και με την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας παρουσίασε ο Jim Allen, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hard Rock International σε συνέντευξη Τύπου με θέμα την ανακοίνωση κατάθεσης δεσμευτικής προσφοράς για τη δημιουργία και λειτουργία επιχείρησης καζίνο ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων στο μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά.

Η παρουσίαση έγινε στο ιδιόκτητο Hard Rock Cafe στο κέντρο της Αθήνας, στη διάρκεια της οποίας αποκαλύφθηκε ένα σχέδιο για την ξενοδοχειακή εγκατάσταση, που σχεδιάζεται με μεγάλα διεθνή και ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία χωρίς να αποκαλυφθούν πάντως πλήρως τα τελικά σχέδια, καθώς ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Ο Jim Allen, υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες τυχερών παιγνίων, φιλοξενίας και ψυχαγωγίας της Seminole Tribe of Florida από το 2001, είχε καθοριστική συμβολή στην ανάδειξη της εταιρείας σε έναν από τους πιο επιτυχημένους φορείς εκμετάλλευσης καζίνο και θερέτρων παγκοσμίως, με επτά τοποθεσίες καζίνο σε ολόκληρη τη Φλόριντα.

Ο ίδιος έχει ασχοληθεί προσωπικά με το πρότζεκτ στο Ελληνικό και όπως τόνισε σε δηλώσεις του, «αν μας δοθεί η ευκαιρία και κερδίσουμε το διαγωνισμό, θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι ξεχωριστό».

«Η Αθήνα είναι ένας διεθνής πόλος που λειτουργεί έτσι εδώ και 3.000 χρόνια. Μιλάμε για μια επένδυση 1 δισ. Τιμή για εμάς και θα είναι ένα κόσμημα για το brand μας. Με σεβασμό στην τοπική κουλτούρα και εμπλοκή των τοπικών φορέων», συμπλήρωσε.

Ο κ. Allen τόνισε ακόμη πως «μας ενδιαφέρει να είμαστε ελκυστικοί. Δε σας απογοητεύσουμε. Η Αθήνα είναι ένας προορισμός αναψυχής. Μπορούμε να αναλάβουμε την εμπορική προώθηση. Στο μυαλό μας βρίσκεται ο διεθνής πελάτης.

Τα ιδιωτικά κεφαλαία που θα μπουν στην επένδυση θα είναι περίπου το 40% της επένδυσης. Τα υπόλοιπα θα αντληθούν από τραπεζικά δάνεια. Ξεκινάμε με τη μια σε μεγάλη κλίμακα. Θα δημιουργηθούν 3.000 θέσεις εργασίας στις οικοδομικές εργασίες και περίπου 1.600 στις εγκαταστάσεις. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη».

Ποια είναι η Hard Rock International

Με εγκαταστάσεις σε 74 χώρες, όπου περιλαμβάνουν 188, 240 , 29 ξενοδοχείων και 11 καζίνο, αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες εταιρείες παγκοσμίως. Ξεκινώντας με μια κιθάρα του Eric Clapton, η Hard Rock διαθέτει την πλέον σημαντική συλλογή μουσικών αναμνηστικών στον κόσμο, η οποία κοσμεί τις εγκαταστάσεις της παγκοσμίως.

Φημίζεται επίσης για τις συλλεκτικές σειρές ρούχων και προϊόντων που σχετίζονται με τη μουσική τα οποία διατίθενται παγκοσμίως στα Rock Shops και στο διαδίκτυο

Η εταιρεία κατέχει, εκμεταλλεύεται και διαθέτει τα δικαιώματα δικαιόχρησης των καφέ σε εμβληματικές πόλεις όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο, το Σίδνεϊ και το Ντουμπάι. Κατέχει επίσης, αδειοδοτεί ή/και διαχειρίζεται εγκαταστάσεις ξενοδοχείων/καζίνο σε όλο τον κόσμο. Οι προορισμοί περιλαμβάνουν τις δύο πιο επιτυχημένες εγκαταστάσεις ξενοδοχείων και καζίνο της εταιρείας στην Τάμπα και το Χόλιγουντ της Φλόριντα, οι οποίες ανήκουν και τελούν υπό τη διαχείριση της μητρικής εταιρείας της HRI, τη the Seminole Tribe of Florida.

Μια άλλη συναρπαστική τοποθεσία ξενοδοχείων και καζίνο περιλαμβάνει το Ατλάντικ Σίτι. Hard Rock Hotels λειτουργούν επίσης σε πόλεις και τουριστικούς προορισμούς με έντονη ζωή όπως το Μπαλί, το Κανκούν, η Ακτή Ντεϊτόνα, η ακτή Desaru, η Ίμπιζα, το Λονδίνο, το Λος Κάμπος, το Ορλάντο και το Σεντσέν. Στις επερχόμενες νέες τοποθεσίες των Hard Rock Cafe περιλαμβάνονται το Κατμαντού, το Νεπάλ, το Κιότο, η Ιαπωνία, η Ασουνσιόν, η Παραγουάη, το Πουέρτο Μαδέρο, η Αργεντινή και η Τσαντιγκάρ στην Ινδία.

Τα νέα σχέδια για κατασκευή ξενοδοχείων ή ξενοδοχείων – καζίνο περιλαμβάνουν το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, τη Βουδαπέστη, το Δουβλίνο, τη Μαδρίτη, τις Μαλδίβες, τη Νέα Υόρκη, την Οτάβα, το Σακραμέντο, το Νταλιάν μια τη Χαϊκού στν Κίνα. Το 2018, η εταιρεία Hard Rock International κατέκτησε τους τίτλους Top Employer for Women και Land Operator of the Year στα βραβεία Global Gaming Awards του περιοδικού Forbes Magazine. Το 2019, η Hard Rock International τιμήθηκε με τα βραβεία America's Best large Employers και Top Employer for Women από το Forbes Magazine και επίσης κατέλαβε την πρώτη κατηγορία στη θέση Upper Upscale ξενοδοχειακών αλυσίδων σε έρευνα της J.D. Power σχετικά με την ικανοποίηση πελατών σε ξενοδοχεία της Βόρειας Αμερικής για το 2019.