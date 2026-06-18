Σε φάση ωρίμανσης και αναδιάρθρωσης περνά η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς τα διαθέσιμα καταλύματα μειώνονται, αλλά οι πληρότητες, οι τιμές και τα έσοδα συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά. Τα στοιχεία της AirDNA για τον Μάιο του 2026 δείχνουν ότι η Ελλάδα διαφοροποιείται από τη γενικότερη ευρωπαϊκή επιβράδυνση και διατηρεί ισχυρή δυναμική ενόψει της κορύφωσης της θερινής περιόδου.

Μειωμένη προσφορά, ανθεκτική ζήτηση

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα εμφανίζει σαφή σημάδια αναδιάταξης. Σύμφωνα με την AirDNA, τον Μάιο του 2026 οι διαθέσιμες καταχωρίσεις ανήλθαν σε 142.633, αριθμός μειωμένος κατά 2,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές όπου η προσφορά περιορίστηκε. Αντίθετα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι διαθέσιμες καταχωρίσεις αυξήθηκαν κατά 2,6%, γεγονός που δείχνει ότι η ελληνική αγορά κινείται σε διαφορετική τροχιά.

Παρά τη μικρότερη προσφορά, η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή. Οι διανυκτερεύσεις στα ελληνικά καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις επιλογές των ταξιδιωτών για ανοιξιάτικες και πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις.

Πληρότητες και τιμές σε άνοδο

Η συγκράτηση της προσφοράς, σε συνδυασμό με τη διατηρούμενη ζήτηση, οδήγησε σε άνοδο των πληροτήτων. Η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 58,1%, αυξημένη κατά 5,4% σε σχέση με τον Μάιο του 2025.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η αύξηση στις τιμές. Η μέση ημερήσια τιμή διαμονής αυξήθηκε κατά 9,1% και διαμορφώθηκε στα 135,5 ευρώ. Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες αυξήσεις μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών αγορών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη αύξηση τιμών μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, πίσω από την Ολλανδία, όπου η άνοδος έφτασε το 10,3%, και κοντά στην Κροατία, η οποία κινήθηκε επίσης έντονα ανοδικά.

Η άνοδος των τιμών δεν φαίνεται να λειτούργησε αποτρεπτικά για τους ταξιδιώτες, καθώς η πληρότητα ενισχύθηκε ταυτόχρονα. Αυτό δείχνει ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή διαπραγματευτική θέση, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς νησιωτικούς και παραθαλάσσιους προορισμούς.

Έσοδα με διψήφια αύξηση

Ο συνδυασμός υψηλότερων τιμών και αυξημένων πληροτήτων είχε άμεση επίδραση στις αποδόσεις. Τα έσοδα ανά διαθέσιμο κατάλυμα, δηλαδή το RevPAR, αυξήθηκαν κατά 15,1% σε ετήσια βάση και έφτασαν τα 78,7 ευρώ.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει ότι η αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα δεν στηρίζεται μόνο στον όγκο των καταλυμάτων, αλλά και στη δυνατότητα επίτευξης υψηλότερων αποδόσεων. Με άλλα λόγια, λιγότερα διαθέσιμα ακίνητα παράγουν υψηλότερα έσοδα, καθώς η ζήτηση παραμένει ισχυρή και οι τιμές κινούνται ανοδικά.

Την ίδια στιγμή, οι νέες κρατήσεις που καταγράφηκαν μέσα στον Μάιο για μελλοντικές διαμονές υποχώρησαν κατά 2,9%. Το στοιχείο αυτό δείχνει μια πιο συγκρατημένη στάση των ταξιδιωτών στις νέες κρατήσεις, χωρίς όμως να αναιρεί τη συνολικά θετική εικόνα. Η τάση για κρατήσεις πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης φαίνεται να επηρεάζει και τη συγκεκριμένη αγορά.

Η ποιότητα αλλάζει το μείγμα της αγοράς

Σύμφωνα με την AirDNA, η μείωση της προσφοράς συνδέεται και με τα αυστηρότερα πρότυπα λειτουργίας που τέθηκαν σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025 για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά μετατοπίζεται σταδιακά προς ακριβότερα και υψηλότερων προδιαγραφών καταλύματα. Ενδεικτικό είναι ότι ο δείκτης Repeat Rent Index, ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών στα ίδια καταλύματα, αυξήθηκε κατά 2,9%, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τη συνολική άνοδο της μέσης ημερήσιας τιμής.

Η διαφορά αυτή δείχνει ότι η αύξηση των τιμών δεν οφείλεται αποκλειστικά σε ανατιμήσεις στα ίδια ακίνητα, αλλά και στην αλλαγή της σύνθεσης της αγοράς. Μέρος του οικονομικότερου αποθέματος φαίνεται να αποχωρεί, ενώ μεγαλύτερο βάρος αποκτούν καταλύματα με υψηλότερες προδιαγραφές και αντίστοιχα υψηλότερες τιμές.

Κόντρα στην ευρωπαϊκή επιβράδυνση

Η θετική εικόνα της Ελλάδας αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν συγκριθεί με τη γενικότερη ευρωπαϊκή αγορά. Σε επίπεδο Ευρώπης, η AirDNA καταγράφει τον ένατο συνεχόμενο μήνα μείωσης της ζήτησης, με τις διανυκτερεύσεις να υποχωρούν κατά 1,1% και τις νέες κρατήσεις κατά 2,9%.

Παρά τη μικρή κάμψη, η ευρωπαϊκή αγορά εξακολούθησε να εμφανίζει άνοδο σε τιμές και έσοδα, με τη μέση ημερήσια τιμή να αυξάνεται κατά 6,8% στα 140 ευρώ και το RevPAR κατά 8%. Ωστόσο, η Ελλάδα κινήθηκε καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόσο ως προς την αύξηση των τιμών όσο και ως προς την ενίσχυση των εσόδων.

Θετικές προοπτικές για το καλοκαίρι

Οι προοπτικές για το υπόλοιπο της θερινής περιόδου παραμένουν θετικές. Οι προκρατήσεις για Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κινούνται υψηλότερα από τα περσινά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους προορισμούς της ευρωπαϊκής αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η εικόνα του Μαΐου δείχνει ότι η αγορά αλλάζει, γίνεται πιο επιλεκτική και περισσότερο προσανατολισμένη στην ποιότητα. Με λιγότερα καταλύματα, υψηλότερες πληρότητες και ισχυρότερες αποδόσεις, η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου η ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο σε αριθμό καταχωρίσεων, αλλά κυρίως σε αξία, έσοδα και ποιότητα εμπειρίας