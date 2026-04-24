Την εκτίμησή του ότι την Πρωτοχρονιά του 2027 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα έχουν επιστρέψει πλήρως στην κανονικότητα, διατηρώντας μάλιστα τον ρόλο τους ως κορυφαίου προορισμού για επενδύσεις, τουρισμό και αγορές, εξέφρασε ο Δημήτρης Μιχόπουλος, σχολιάζοντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην περιοχή.

Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, όπου ο ίδιος, ως Thought Igniter & Fixer, μίλησε στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι για τη μεταβαλλόμενη φύση της διεθνούς διπλωματίας, αλλά και για το πώς οι κρίσεις επηρεάζουν και ενίοτε ενισχύουν ισχυρές οικονομίες όπως αυτή των Εμιράτων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πότε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα καταφέρουν να ανακάμψουν από την αναστάτωση που προκάλεσε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο Δημήτρης Μιχόπουλος εμφανίστηκε αισιόδοξος, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική ανθεκτικότητα της χώρας.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Χαμογελάω γιατί πραγματικά αυτός είναι ο λόγος που αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι οι Εμιράτοι ακριβώς την ίδια ερώτηση, με χαμόγελο. Τα Eμιράτα για όσους δεν θυμούνται ή κάνουν ότι δεν θυμούνται έχουν περάσει από 3-4 μεγάλες κρίσεις και μετά από κάθε κρίση έχουν βγει πιο δυνατά. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε καινούρια πυρά, θα σου έλεγα ότι τα Χριστούγεννα που μας έρχονται, την Πρωτοχρονιά που μας έρχεται, δηλαδή σε 6-7 μήνες από τώρα, εκεί που θα θέλουν οι περισσότεροι να κάνουν τις διακοπές τους, εκεί που θα θέλουν να αγοράσουν τα σπίτια τους, εκεί που θα θέλουν να κάνουν τα ψώνια τους, θα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες κλιμακώθηκαν μετά το χτύπημα ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις και αυξημένη ανησυχία για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Οι εξελίξεις αυτές επανέφεραν στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας, ενεργειακής ισορροπίας και γεωπολιτικών συμμαχιών, επηρεάζοντας άμεσα και έμμεσα τις οικονομίες της περιοχής.