Τα 2,3 εκατομμύρια σε σύνολο 6,9 εκατομμυρίων, έφθασαν οι υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, μετά από την οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων, που αφορούν συνολικά σε 999.523 φυσικά πρόσωπα.

Από την υποβολή περίπου του 30% των φετινών δηλώσεων φόρου εισοδήματος, προκύπτει ότι τουλάχιστον το 70% των φορολογουμένων, είτε δεν πληρώνουν φόρο είτε λαμβάνουν επιστροφή για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025. Μία στις τέσσερις δηλώσεις είναι χρεωστική (με μέσο φόρο 1.000 ευρώ), τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους δικαιούνται επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 222 ευρώ, ενώ το 38,4% των δηλώσεων είναι μηδενικές.

Σε 65,81 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι πληρωμές από την ΑΑΔΕ

Ήδη 319.592 φορολογούμενοι έχουν λάβει την επιστροφή φόρου στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με τις πληρωμές από την ΑΑΔΕ να ανέρχονται σε 65,81 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, για 126.976 φορολογούμενους έχουν διενεργηθεί συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές φόρου εισοδήματος, συνολικού ύψους 28,8 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές φόρου στους φορολογούμενους με πιστωτικό εκκαθαριστικό πραγματοποιούνται με διαδικασίες εξπρές.

Όσοι δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας βλέπουν μέσα σε μια εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης το ποσό της επιστροφής φόρου στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ενώ για όσους έχουν φορολογικές οφειλές η ΑΑΔΕ προχωρά σε συμψηφισμό της επιστροφής φόρου με τις οφειλές τους.

Οι συμψηφισμοί γίνονται κεντρικά ανά εβδομάδα, ενώ όσοι δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, διεκπεραιώνονται από τις ΔΟΥ ή το ΚΕΒΕΙΣ (Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης), χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος επιστροφής από τον φορολογούμενο. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι, όπως επισημαίνει το ERTNews η ορθή δήλωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Οφειλές από φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής φόρου που υφίστανται ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ σε περίπτωση που η εξόφληση του φόρου πραγματοποιηθεί μέσω του συμψηφισμού αυτού, ο φορολογούμενος δικαιούται το ποσοστό έκπτωσης 2% έως 4% που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Το 24% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής είναι χρεωστικές με το ποσό του φόρου να αγγίζει τα 545 εκατ. ευρώ. Ο φόρος που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης καταβάλλεται σε 8 μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με κλιμακωτή έκπτωση. Η πρώτη δόση του φόρου πληρώνεται μέχρι 31 Ιουλίου 2026 και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 7 μηνών. Εάν ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου, έκπτωση:

4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Μαΐου, 3% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου και 2% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου Τροποποιητικές

Στην περίπτωση των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγχουν τη δήλωσή τους, και αν διαπιστώσουν ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να τροποποιήσουν ή και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία.

Πώς υποβάλλεται η τροποποιητική δήλωση

Για όλους τους υπόχρεους, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 15/7/2026.

Στην περίπτωση που υποβληθεί εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή, και ο φορολογούμενος επιθυμεί να εξοφλήσει το συνολικό ποσό του φόρου εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται:

για το αρχικό ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ: εφόσον από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.