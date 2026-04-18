Κύμα φοροδιαφυγής στην αγορά ακινήτων αποκαλύπτουν οι διασταυρώσεις που διενεργεί η ΑΑΔΕ, με περισσότερους από 38.000 φορολογούμενους να βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά και «κρυφές» αγοραπωλησίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 2025 υποβλήθηκαν 2,46 εκατ. δηλώσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις, με τα δηλωθέντα εισοδήματα να φθάνουν τα 973,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, πίσω από την αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντόπισαν εκτεταμένες αποκλίσεις.

Ειδικότερα:

Αγοραπωλησίες ακινήτων: Στο πεδίο των μεταβιβάσεων, 873 φορολογούμενοι που είχαν καταβάλει φόρο μεταβίβασης το 2019 δεν δήλωσαν τη σχετική δαπάνη αγοράς στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Μετά από παρεμβάσεις της ΑΑΔΕ, το 65% συμμορφώθηκε, υποβάλλοντας δηλώσεις που αποκάλυψαν δαπάνες ύψους 87 εκατ. ευρώ και οδήγησαν σε επιπλέον φόρους άνω των 577.000 ευρώ.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Μεγαλύτερη είναι φοροδιαφυγή στον χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων τύπου Airbnb. Συνολικά 24.383 ΑΦΜ εντοπίστηκαν με αδήλωτα εισοδήματα για τα έτη 2020-2022, μετά από διασταύρωση στοιχείων με τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO.

Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα χωρίς δηλωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στον τουρισμό, τα οποία καλούνται τώρα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Η εμπειρία από προηγούμενους ελέγχους δείχνει ότι περισσότεροι από τους μισούς προχωρούν σε οικειοθελή συμμόρφωση, αποκαλύπτοντας σημαντική φορολογητέα ύλη.

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Παράλληλα, στο στόχαστρο βρίσκονται 1.545 ιδιοκτήτες με τρία ή περισσότερα ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι οποίοι είτε δεν έχουν δηλώσει έναρξη δραστηριότητας είτε δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους ΚΑΔ.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη αποστείλει ειδοποιήσεις, προειδοποιώντας για περαιτέρω ελεγκτικές ενέργειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.