Επιβράβευση των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων για τις φορτίσεις που πραγματοποιούν σε ώρες αυξημένης διαθεσιμότητας ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, στο δίκτυο ΔΕΗ blue ανακοίνωσε η επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος Re charge – Re ward.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί που φορτίζουν το όχημά τους στο δημόσια προσβάσιμο δίκτυο ΔΕΗ blue, καθημερινά στις Energy Hours, από τις 11:00 έως τις 15:00 και πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με κάρτα Visa, εξασφαλίζουν επιστροφή 20% στο PPC blue wallet τους. Η προωθητική ενέργεια εμφανίζεται στη σχετική ενότητα PPC blueSpecials της εφαρμογής PPC blue, ενώ η πίστωση πραγματοποιείται απευθείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του κάθε χρήστη και μπορεί να αξιοποιηθεί για επόμενες φορτίσεις.

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ, η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια εντάσσεται στο πλάνο της ΔΕΗ blue για προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και ενίσχυση της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιβραβεύοντας τους χρήστες για τις βιώσιμες επιλογές τους.

Σήμερα, το δίκτυο των δημόσια προσβάσιμων φορτιστών ΔΕΗ blue διαθέτει περισσότερα από 3.200 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα, με πάνω από 560 θέσεις ταχυφόρτισης DC / HPDC, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου ΔΕΗ για ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Μέσα από το PPC blue app, διαθέσιμο σε iOS και Android, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα τον φορτιστή που τους εξυπηρετεί, να ελέγχουν τη διαθεσιμότητά του, ενώ μπορούν να κάνουν κράτηση στους ταχυφορτιστές. Παράλληλα, απολαμβάνουν προνόμια, προσφορές και ανταποδοτικά προγράμματα. Επιπλέον, μέσα από την ενότητα PPC blueTrips, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να οργανώνουν πιο εύκολα τις διαδρομές τους, προγραμματίζοντας τα σημεία και τον χρόνο φόρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Η ενέργεια Re charge | Re ward – Energy Hours είναι διαθέσιμη για τα μέλη PPC blue από την 1η Απριλίου 2026 και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.