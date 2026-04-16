«Η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιώργος Καλλιμασιάς, κατά τη χθεσινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, εκτιμώντας πως επί του παρόντος δεν διαφαίνονται σημαντικές επιπτώσεις στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

Σε ό,τι αφορά την επάρκεια καυσίμων λόγω της κρίσης, ο διευθύνων σύμβουλος διευκρίνισε πως το αεροδρόμιο δεν εμπλέκεται στην αγορά ή πώληση αεροπορικών καυσίμων, καθώς η προμήθειά τους αποτελεί ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες διαχειρίζονται και τη σχετική αντιστάθμιση κινδύνου (hedging).

«Εμείς δεν το αγοράζουμε, το αγοράζουν οι αεροπορικές εταιρείες, άρα αυτές είναι υπεύθυνες να κάνουν hedging. Εμείς έχουμε τις δεξαμενές και το δίκτυο μεταφοράς ως το αεροσκάφος. Υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα, όπως έχουν και τα μεγάλα διυλιστήρια της χώρας. Παρόλα αυτά, εάν υπάρξει έλλειψη αεροπορικού καυσίμου στην Ευρώπη, δεν θα μείνουμε ανεπηρέαστοι, ανεξαρτήτως των διαθέσιμων αποθεμάτων σε εθνικό επίπεδο», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, ανέφερε πως η επιβατική κίνηση που σχετίζεται με τη Μέση Ανατολή αντιπροσώπευε το 2025 περίπου το 7,5% της συνολικής κίνησης. Μετά την έναρξη του πολέμου και επί του παρόντος διεξάγονται περίπου οι μισές πτήσεις από τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, οπότε «δεν μιλάμε για πλήρη απώλεια», σχολίασε. Και επισήμανε: «Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, ωστόσο προς το παρόν δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση στην οικονομική επίδοση της εταιρείας».

Στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης μετόχων του ΔΑΑ, ο κ. Γιώργος Καλλιμασιάς έκανε αναφορά στην επιβατική κίνηση, τα οικονομικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα του 2025 καθώς και τις προοπτικές του. Όπως είπε: «Το 2025 ήταν ακόμη ένα ισχυρό έτος για τον ΔΑΑ, με την επιβατική κίνηση να σημειώνει αύξηση +6,7% και να ανέρχεται σε επίπεδα ρεκόρ, στα 34 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας την ισχυρότερη ανάκαμψη μετά την πανδημία μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης, τη διεύρυνση του δικτύου προορισμών και την ανθεκτικότητα του τουριστικού ρεύματος προς την Αθήνα. Για το 2026, προβλέπεται αύξηση της επιβατικής κίνησης που αντιστοιχεί σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό ρυθμού ανάπτυξης. Η Αθήνα αναδείχθηκε ως το δεύτερο πιο διασυνδεδεμένο αεροδρόμιο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Σε επίπεδο εσόδων, τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα διαμορφώθηκαν σε 675,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,5% σε ετήσια βάση. Η αύξηση προήλθε κυρίως από την ενίσχυση της επιβατικής κίνησης και την αναπροσαρμογή των αεροπορικών τελών, καθώς και από τη βελτιωμένη απόδοση των μη αεροπορικών δραστηριοτήτων. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 409,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,8%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 394,9 εκατ. ευρώ (-7,0%). Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 207,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 12,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η υποχώρηση της κερδοφορίας συνδέεται κυρίως με τη λειτουργία του ρυθμιστικού πλαισίου των αεροπορικών δραστηριοτήτων, την εξάντληση του μεταφερόμενου ποσού μη ανακτηθέντων εσόδων προηγούμενων χρήσεων, καθώς και την αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Αναφέρθηκε, επίσης, στο εμβληματικό πρόγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου, το οποίο και προχωρά, με την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Ελλάδα, καθώς και των εργασιών για τον νέο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του αεροδρομίου. Παράλληλα, η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του κύριου αεροσταθμού και του δορυφορικού αεροσταθμού βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με την ανάθεση του έργου να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ακόμη, αναφέρθηκε στη διανομή μερίσματος ύψους 0,66 ευρώ ανά μετοχή, με το σύνολο των διανεμητέων κερδών να κατευθύνεται προς τους μετόχους. Συγκεκριμένα, προτείνεται διανομή μερίσματος 204,864 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 0,66 ευρώ ανά μετοχή, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ θα διανεμηθούν μέσω του προαιρετικού Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend), ενώ το υπόλοιπο ποσό των 104,86 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε μετρητά.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Καλλιμασιάς, έκανε αναφορά και στον εορτασμό των 25 ετών λειτουργίας του αεροδρομίου και των 30 ετών από την ίδρυση της εταιρείας, τονίζοντας πως στόχος της εταιρείας παραμένει η εξυπηρέτηση 40 εκατ. επιβατών ετησίως έως το 2032, με προσήλωση στην υλοποίηση του προγράμματος επέκτασης αεροδρομίου και την ενίσχυση της επιχειρησιακής δυναμικότητας με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στους μετόχους.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας εκτιμάται σε περίπου 1.300 εκατ. ευρώ (σε τιμές 2024) και υλοποιείται σταδιακά από το 2025 έως το 2032, με έως και το 50% των συνολικών επενδύσεων να αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το 2028.