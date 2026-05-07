Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στο μεγαλείο του «νομπελίστα με το ζόρι» Φλοράν Μοντακλέρ, του Γάλλου ακαδημαϊκού που βαρέθηκε να περιμένει την αναγνώριση και είπε να την πάρει μόνος του, φτιάχνοντας δική του ακαδημία για να απονείμει στον εαυτό του ένα fake βραβείο.



Ο εν λόγω ακαδημαϊκός δεν αρκέστηκε σε ένα απλό ψέμα στο βιογραφικό του, αλλά έστησε ολόκληρη κινηματογραφική παραγωγή: ίδρυσε τη δική του «Διεθνή Εταιρεία Φιλολογίας», επινόησε ένα fake βραβείο αντίστοιχο των Νόμπελ και, ω του θαύματος, αυτοανακηρύχθηκε νικητής. Το 2016 μάλιστα, παρέλαβε το χρυσό μετάλλιο σε λαμπρή τελετή στο Παρίσι, παρουσία υπουργών που χειροκροτούσαν το απόλυτο τίποτα.



Ο Μοντακλέρ το τερμάτισε βραβεύοντας μέχρι και τον Νόαμ Τσόμσκι για να προσδώσει κύρος στην απάτη του, ενώ δήλωνε διδάκτωρ αμερικανικού πανεπιστημίου που υπάρχει μόνο σε μια ερασιτεχνική ιστοσελίδα. Η φούσκα ξεφούσκωσε όταν οι Ρουμάνοι δημοσιογράφοι άρχισαν να ψάχνουν την πηγή της «τιμής», οδηγώντας τον στις ανακριτικές αρχές.



Ο ίδιος βέβαια, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ομολόγησε πως αγόρασε το «χρυσό» μετάλλιο από κοσμηματοπωλείο έναντι 250 ευρώ, επιμένοντας πως δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για μια αποτυχημένη προσπάθεια αναβάθμισης του ακαδημαϊκού κόσμου. Ένα έπος ματαιοδοξίας που αποδεικνύει πως αν δεν σου δίνουν βραβείο, μπορείς πάντα να το παραγγείλεις, σύμφωνα με το BBC.



Η απάτη του Μοντακλέρ έφτασε στο αποκορύφωμά της το καλοκαίρι του 2016, όταν ο ίδιος άρχισε να κυκλοφορεί δημόσια με την αίγλη του «βραβευμένου ακαδημαϊκού». Η πιο σουρεαλιστική στιγμή της καριέρας του καταγράφηκε σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες: εκεί, ο Γάλλος καθηγητής όχι μόνο προλόγισε τον κορυφαίο διανοητή Νόαμ Τσόμσκι, αλλά είχε το θράσος να του απονείμει και ένα «τιμητικό» χρυσό μετάλλιο εκ μέρους της φανταστικής του εταιρείας, επισφραγίζοντας έτσι το μεγαλειώδες fake σκηνικό που είχε στήσει.

