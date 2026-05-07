Το δεύτερο κύκλο χορηγίας στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση σχολικών κτιρίων σε όλη τη χώρα ενεργοποίησαν η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς, εκδηλώνοντας έμπρακτα τη διαρκή στήριξή τους στην Παιδεία και τη συνεπή δέσμευσή τους στη μεγαλύτερη πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών η δεύτερη σύμβαση χορηγίας 100 εκατ. ευρώ (25 εκατ. ευρώ από την κάθε τράπεζα) που αφορά στην εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, την έκδοση οικοδομικών αδειών και την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών για την ανακαίνιση επιπλέον 238 σχολικών μονάδων. Τα ανακαινισμένα σχολεία θα παραδοθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα, το Σεπτέμβριο του 2026.

Η υπογραφή της σύμβασης δωρεάς πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία των Υπουργών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, καθώς και των Διευθυνόντων Συμβούλων της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, της Eurobank Φωκίωνα Καραβία, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Γκίκα Χαρδούβελη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου και του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργου Ζανιά. Συμμετείχαν, επίσης, στην διαδικασία υπογραφής οι εκπρόσωποι των μερών για την εκτέλεση του έργου, για την ΕΕΤ η Acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χαρούλα Απαλαγάκη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε» Αθανάσιος Γιάνναρης.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Σήμερα υπογράφουμε μια επένδυση με συγκεκριμένο αποδέκτη: το παιδί που αύριο θα μπει σε μια αίθουσα λειτουργική, σε ένα προαύλιο προσεγμένο, σε χώρους που σέβονται την αξιοπρέπεια του. Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» μας έδειξε ότι όταν το Δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με σαφείς στόχους, τα αποτελέσματα έρχονται γρήγορα και είναι ορατά στην κοινωνία. Στην Alpha Bank συνεχίζουμε με την ίδια πεποίθηση: η Παιδεία είναι η πιο ασφαλής επένδυση μιας χώρας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας σημείωσε: «Με αφετηρία το θετικό αποτύπωμα από την πρώτη φάση της ανακαίνισης σχολείων σε όλη την Ελλάδα, σήμερα τηρούμε τη δέσμευση ότι θα συνεχίζαμε τη συνεισφορά μας. Περισσότερα σύγχρονα, ασφαλή και προσβάσιμα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για μια συμπεριληπτική δημόσια παιδεία. Για τη Eurobank, η συμβολή μας σε όλες τις φάσεις του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο μέρος ενός εκτεταμένου πλέγματος δράσεων, με ευρύ γεωγραφικό και κοινωνικό αποτύπωμα, που έχουν ως θεμέλιο και βασική αναφορά την οικογένεια και τη νέα γενιά.»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης τόνισε: «Συνεχίζουμε με αμείωτο ενθουσιασμό αυτή την εμβληματική πρωτοβουλία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία. Διευρύνουμε την εμβέλειά μας σε εκατοντάδες επιπλέον σχολεία, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον για χιλιάδες ακόμα μαθητές στη χώρα μας. Και ένα καλύτερο περιβάλλον βοηθάει πολύ περισσότερο τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην αφομοίωση της γνώσης, και την κριτική σκέψη. Βοηθάει να αποκτήσουν τα εφόδια για μια καλύτερη ζωή, και τελικά, για μια μελλοντική Ελλάδα ακόμα πιο παραγωγική.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου υπογράμμισε: «Η ολοκλήρωση της πρώτης Φάσης του Προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου” έχει συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας 430 σχολείων σε όλη τη χώρα. Με τη νέα σύμβαση, που οι τέσσερις συστημικές τράπεζες υπογράψαμε σήμερα, συνεχίζουμε μια πρωτοβουλία για την Παιδεία με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο. Για την Πειραιώς, η επιστροφή αξίας στην κοινωνία αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή. Με συνέπεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που προσφέρουν ευκαιρίες στη νέα γενιά και συμβάλλουν σε ένα καλύτερο αύριο για όλους.»

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γιώργος Ζανιάς σημείωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη σημαντική συμβολή των 4 συστημικών τραπεζών στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των ελληνικών σχολείων. Στην πλήρη ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας, οι τέσσερις τράπεζες θα διαθέσουν συνολικά 400 εκατ. ευρώ. Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία, και ανακαινίστηκαν 430 σχολεία σε όλη τη χώρα. Σήμερα εγκαινιάζουμε τη δεύτερη φάση η οποία περιλαμβάνει επιπλέον 238 σχολεία. Επειδή κι εγώ είμαι εκπαιδευτικός, πιστεύω πως αυτή η πρωτοβουλία θα κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν περισσότερο το σχολείο, ενώ οι εκπαιδευτικοί μας θα μπορούν να εργάζονται και να μεταδίδουν τη γνώση σε ένα πιο αξιοπρεπές περιβάλλον.»

Ο φετινός κύκλος της χορηγίας διαμορφώνει την έως σήμερα συνολική συνεισφορά από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στα 200 εκατ. ευρώ (50 εκατ. ευρώ από την κάθε τράπεζα). Με την προσθήκη των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν φέτος στο πλαίσιο της δεύτερης σύμβασης, θα έχουν ανακαινιστεί συνολικά από την έναρξη της χορηγίας, 668 σχολεία σε όλη τη χώρα, για περισσότερους από 150.000 μαθητές.

Το Σεπτέμβριο του 2025, με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της χορηγίας, ύψους 100 εκατ. ευρώ, παραδόθηκαν 430 ανακαινισμένες σχολικές μονάδες σε χιλιάδες μαθητές δημόσιων Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων – Λυκείων σε όλη τη χώρα. Οι τέσσερις δωρήτριες τράπεζες προτίθενται να προχωρήσουν σε αντίστοιχες συνεισφορές την ερχόμενη διετία, με πρόνοια για συνολική συνεισφορά 400 εκατ. ευρώ, κατόπιν αξιολόγησης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» , τις ανάγκες του και τις επικρατούσες χρηματοοικονομικές συνθήκες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου και ασφαλέστερου μαθησιακού περιβάλλοντος για εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς , σε όλη τη χώρα.

Η επιλογή των προς ανακαίνιση μονάδων γίνεται από τα συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία με τους Δήμους στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διατηρεί διαχρονικά ενεργό και σταθερό ρόλο στο πλευρό της Πολιτείας, στηρίζοντας παρεμβάσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής ESG και των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο η εμβληματική χορηγία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο Πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου συνιστά πρωτοβουλία – ορόσημο που αποτυπώνει τη συνεπή δέσμευση των δωρητριών τραπεζών στη στήριξη της Παιδείας, τη διαρκή επένδυση στη νέα γενιά και την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη χώρα.