Η Kaizen Gaming διακρίθηκε για μία ακόμη χρονιά ως Best Workplaces™ Hellas 2026 από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επένδυσή της στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που εξελίσσεται μαζί με τους ανθρώπους της. Η αναγνώριση αυτή αντικατοπτρίζει την καθημερινή εμπειρία των εργαζομένων, όπως διαμορφώνεται μέσα από τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων, το επίπεδο διαφάνειας και τις ουσιαστικές ευκαιρίες εξέλιξης που προσφέρει η εταιρεία.

Ως διεθνής GameTech οργανισμός με παρουσία σε 20 αγορές σε Ευρώπη, Βόρεια και Λατινική Αμερική και την Αφρική, περισσότερους από 13 εκατομμύρια πελάτες και πάνω από 3.000 εργαζόμενους, η Kaizen Gaming αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων και ταχύτητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η καλλιέργεια και διατήρηση μιας συνεκτικής εταιρικής κουλτούρας αποτελεί στρατηγική επιλογή και βασικό παράγοντα ανάπτυξης.

Γι’ αυτό η Kaizen Gaming επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει τη συνεργασία, τη συνεχή ανατροφοδότηση και τη δυνατότητα εξέλιξης, με βασικό άξονα τη φιλοσοφία #oneteam, αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από τους ανθρώπους, αλλά βασίζεται σε αυτούς. Η επένδυση σε δεξιότητες, η δυνατότητα κινητικότητας και η πρόσβαση σε ένα διεθνές και technology-first περιβάλλον εργασίας αποτελούν μέρος μιας συνολικής προσέγγισης που αντιμετωπίζει το employee experience ως κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας.

Όπως σημειώνει ο Chief Human Resources Officer της Kaizen Gaming, Βασίλης Γαβρόγλου: «Η αναγνώριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς αντικατοπτρίζει την κουλτούρα που διαμορφώνουμε καθημερινά μαζί με τους ανθρώπους μας. Πιστεύουμε ότι ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον δεν ορίζεται μόνο από τις παροχές, αλλά από τον τρόπο που οι άνθρωποι συνεργάζονται, εξελίσσονται και νιώθουν ότι ανήκουν. Η διάκριση αυτή αποτελεί για εμάς επιβεβαίωση της κατεύθυνσης που έχουμε επιλέξει, αλλά και κίνητρο να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων μας και στις απαιτήσεις ενός δυναμικού, διεθνούς οργανισμού».

Σε ένα περιβάλλον διαρκούς αλλαγής, η Kaizen Gaming επιβεβαιώνει ότι η ηγετική θέση δεν καθορίζεται μόνο από τα οικονομικά μεγέθη, αλλά από την ικανότητα μιας εταιρείας να εξελίσσεται διαρκώς μαζί με τους ανθρώπους της.