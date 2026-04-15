Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στον τομέα της ενέργειας, καθώς δρομολογείται ένα έργο που αναμένεται να επαναφέρει την Ελλάδα στον χάρτη των ερευνητικών γεωτρήσεων υδρογονανθράκων μετά από δεκαετίες αδράνειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης που αφορά την υλοποίηση ερευνητικής γεώτρησης υδρογονανθράκων στο «Block 2», περιοχή που εντοπίζεται στο βορειοδυτικό Ιόνιο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί καθοριστικό βήμα για την εκκίνηση του έργου, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των εργασιών.

Παρούσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση

Η γεώτρηση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2027 και, όπως επισημαίνεται, πρόκειται για την πρώτη αντίστοιχη δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο έπειτα από διάστημα τεσσάρων δεκαετιών.