Διοικητικό πρόστιμο ύψους 140.000 ευρώ στην Τράπεζα Ηπείρου ΑΕ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου.

Όπως αναφέρεται σε, ανακοίνωση, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη όρου σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων που κρίνεται καταχρηστικός, καθώς προβλέπει πρόσθετες χρεώσεις χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και διαφάνεια προς τον καταναλωτή κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994 και της σχετικής υπουργικής απόφασης Υ.Α. 798/2008.

Επισημαίνεται από την Αρχή ότι σχετικός αυτεπάγγελτος έλεγχος είναι σε εξέλιξη και για άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

«Οι κανόνες είναι σαφείς και ισχύουν για όλους — η προστασία του καταναλωτή είναι αδιαπραγμάτευτη» τονίζεται στην ανακοίνωση και, επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει ανοχή σε καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις