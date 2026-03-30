Κύπρος και Αίγυπτος υπέγραψαν τη συμφωνία για την ανάπτυξη κοιτασμάτων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, οι υπογραφές έπεσαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου EGYPES 2026 που έγινε στο Κάιρο.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση:

«Υπογράφηκε στο Κάιρο, στο πλαίσιο του EGYPES 2026, Συμφωνία Πλαίσιο για την ανάπτυξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών».