Με εντατικούς ρυθμούς εξελίσσεται η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην αξιοποίηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) επιβεβαιώνοντας, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), τον καθοριστικό ρόλο των ελληνικών τραπεζών στην αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την απασχόληση.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση της ΕΕΤ αναφέρεται ότι:

Με αντικειμενικά πιστοδοτικά κριτήρια, το τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να κατευθύνει ρευστότητα σε βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, στηρίζοντας το διαρθρωτικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που αφορούν το δανειακό σκέλος του ΤΑΑ, έως τις 16 Μαρτίου 2026:

Καταρτίστηκαν συμβάσεις για 605 αιτήματα χρηματοδότησης ΤΑΑ. Πάνω από το 50% των συμβάσεων αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι συμβάσεις αφορούν επενδύσεις 19,5 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό 8,1 δισ. ευρώ προήλθε από το δανειακό σκέλος του ΤΑΑ (μέσω του οποίου η μέγιστη χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει στο 50%). Η ελάχιστη ίδια συμμετοχή του φορέα της επένδυσης ανέρχεται σε 20% και το υπόλοιπο 30% καλύπτεται με δάνεια των έξι ελληνικών τραπεζών μελών της ΕΕΤ (Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank, CrediaBank, Optima).

Περισσότερα από οκτώ στα δέκα δάνεια ΤΑΑ, κατευθύνθηκαν σε βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα στην Ενέργεια (34,6%), τον Τουρισμό (27,2%) και τη Βιομηχανία (23,5%). Στον κλάδο της Ενέργειας τα συμβασιοποιημένα αιτήματα ανέρχονται σε 137 με συνολικές επενδύσεις 6,1 δισ. ευρώ (2,8 δισ. ευρώ δάνεια ΤΑΑ). Ο κλάδος της Βιομηχανίας, συγκεντρώνει 141 συμβασιοποιημένα αιτήματα για συνολικές επενδύσεις 5,1 δισ. ευρώ (1,9 δισ. ευρώ δάνεια ΤΑΑ). Στον κλάδο του Τουρισμού, καταγράφονται 241 συμβασιοποιημένα αιτήματα για συνολικές επενδύσεις 4,9 δισ. ευρώ ( 2,2 δισ. ευρώ δάνεια ΤΑΑ).

Συνυπολογίζοντας και τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί, μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), το δανειακό πρόγραμμα του ΤΑΑ έχει κινητοποιήσει ιδιωτικές επενδύσεις 21,58 δισ. ευρώ, όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης παρέχονται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, με επιτόκιο 1% για τις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και 0,35% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Η υλοποίηση του δανειακού σκέλους του ΤΑΑ σε συνδυασμό με τις χρηματοδοτήσεις από ίδια κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών αντανακλάται και στους υψηλούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Όπως προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η Ελλάδα κατέγραψε την τέταρτη υψηλότερη επίδοση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης το Φεβρουάριο του 2026.

Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πιστώσεων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ανήλθε στο 11,5% έναντι 2,9% στην ευρωζώνη. Προηγούνται Λιθουανία (20,5%), Λετονία (13,2%), Κύπρος (12%) ενώ στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, η Ιταλία καταγράφει πιστωτική επέκταση 2,1%, η Ισπανία 4,2% και η Πορτογαλία 4,4%.

Η επίδοση αυτή, σε συνέχεια και της υπερδιπλάσιας πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα έναντι της ευρωζώνης το 2025, επιβεβαιώνει τη σταθερή βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα,