Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, μετά από τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. της τράπεζας.

Το Δ.Σ. ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 300.000.000 ευρώ μέσω έκδοσης μέχρι και 375.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά μετοχή, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.

Μετά από συναντήσεις με επενδυτές και αναλυτές το προηγούμενο διάστημα, το βιβλίο ανοίγει σήμερα Δευτέρα 30/3 και για 3 μέρες θα πραγματοποιούνται roadshows ώστε να «χτιστεί» το βιβλίο προσφορών.

Οι Νέες Μετοχές διατίθενται μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές και ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας.

Η Morgan Stanley και η UBS Investment Bank ενεργούν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και Διαχειριστές, μαζί με την Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τη Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., την Τράπεζα Optima BankA.E., την Ambrosia Capital Hellas Α.Ε.Π.Ε.Υ και την Rizzo Farrugia & Co Ltd (Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ως Συν-διαχειριστές του ΒιΒλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά εκτός Ελλάδας. Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. και η Ambrosia Capital Hellas Α.Ε.Π.Ε.Υ ενεργούν ως Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

Όπως ψηφίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι βασικοί μέτοχοι Thrivest & Υπερταμείο παραιτούνται της συμμετοχής τους, κάτι που ευνοεί τον στόχο της αύξησης της ελεύθερης διασποράς (free float), τη διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης σε ευθυγράμμιση με το Εποπτικό Πλαίσιο, τη βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών, την προσέλκυση διεθνών επενδυτών και την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας των μετοχών που θα επιτευχθεί με τη διάθεση μετοχών σε νέους επενδυτές.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γίνεται σε μία αποτίμηση για την τράπεζα που αντιστοιχεί σε δείκτη Τιμής προς Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 1,52x.

Όπως αναφέρουν πηγές της τράπεζας παράλληλα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή, που ισοδυναμεί σε έκπτωση ύψους 30-35% σε σύγκριση με την τωρινή χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας, γεγονός που δίνει επιπλέον κίνητρα για συμμετοχή σε νέους επενδυτές. Κάθε επενδυτής που θα επιλέξει να συμμετάσχει, τοποθετείται σε μια ισχυρά αναπτυσσόμενη τράπεζα με βιώσιμη μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18%, υποστηριζόμενη από υψηλής ποιότητας μίγμα κερδοφορίας και ισχυρή ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου, με αύξηση 36% των καθαρών δανείων σε ετήσια βάση και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους Euro1,1 δις το 2025.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών σύμφωνα με τις ιδιες πηγες είναι ήδη αυξημένο, καθώς η CrediaBank κατάφερε σε 2 χρόνια να μεταμορφωθεί στον5ο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα, σε όρους ενεργητικού, και πλέον προσφέρει μοναδική έκθεση σε δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και διαρθρωτικά ελκυστικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και τη Μάλτα.

Άλλωστε, η διοίκηση Βρεττού διαθέτει ισχυρό ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης σύνθετων συγχωνεύσεων κι εξαγορών (Attica-Pancreta, HSBC Ελλάδος, Συνεταιριστική Τράπεζα Μακεδονίας), που προοικονομεί την ομαλή ενσωμάτωση και της HSBC Malta το 2027, που θα διπλασιάσει τα μεγέθη του Ομίλου.

Στις αρχές της εβδομάδας ανακοινώθηκε η προδέσμευση 3 επενδυτών με ιδιαίτερο βάρος, που θα καλύψουν 110 εκατ. ευρώ δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πορεία της CrediaBank και «δίνοντας το σήμα» για να ακολουθήσουν κι άλλοι. Η Fiera Capital, που έχει δεσμευτεί για συμμετοχή 30 εκατ. ευρώ είναι ένας θεσμικός longonly επενδυτής, με εστίαση στις αναδυόμενες αγορές και υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 160 δισ., ευρώ περίπου με έντονη παρουσία στην Ελλάδα και η συμμετοχή της αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά για την προσέλκυση και άλλων επενδυτών. Η Discovery Capital Management, είναι ένα παγκόσμιο macro hedge fund με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους περίπου 3,5 δισ., δολάρια το οποίο επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων τόσο σε αναδυόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες αγορές, ενώ η Marbella αποτελεί επενδυτικό όχημα που ανήκει στην οικογένεια Ηλία Γκότση, διακεκριμένου Έλληνα εφοπλιστή με σχεδόν 40 χρόνια παρουσίας στη διεθνή ναυτιλία.

Η εν εξελίξει ΑΜΚ των 300 εκατ. ευρώ έχει στόχο την ενίσχυση των κεφαλαίων και την επιτάχυνση της κερδοφόρας ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα με στόχο τη βιώσιμη, ψηφιακά υποστηριζόμενη κερδοφορία και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18% μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, που θα αναδείξουν την ισχυρή δυναμική της τράπεζας και θα την εδραιώσουν περαιτέρω στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14.00 με την κατανομή να ακολουθεί. Στις 7 Απριλίου πραγματοποιείται ο διακανονισμός και στις 8 Απριλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών