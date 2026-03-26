Μεγάλες είναι οι αυξήσεις που καταγράφονται στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά εξαιτίας του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή. Τα όσα συμβαίνουν περιέγραψε το πρωί της Πέμπτης 26/3 πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, Μιχάλης Κιούσης, τονίζοντας «έχουμε 35 λεπτά αύξηση στην αμόλυβδη και 65 στο πετρέλαιο κίνησης».

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews ανέφερε, τον τελευταίο μήνα καταγράφονται σχεδόν καθημερινές ανατιμήσεις, ήδη από τις 20 Φεβρουαρίου, ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου, καθώς οι αγορές είχαν προεξοφλήσει την άνοδο λόγω διεθνών εξελίξεων και γεωπολιτικών εντάσεων. «Βιώνουμε καθημερινές αυξήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν τα 3 έως 6 λεπτά την ημέρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το diesel πλησιάζει ή και ξεπερνά τη βενζίνη»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πετρέλαιο κίνησης, όπου –όπως είπε– οι αυξήσεις είναι δυσανάλογες σε σχέση με τη βενζίνη. Ενδεικτικά, όπως είπε τον τελευταίο μήνα η αμόλυβδη έχει αυξηθεί κατά περίπου 37 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατά 65 λεπτά, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα το diesel να πλησιάζει ή και να ξεπερνά τη βενζίνη, αγγίζοντας τα 2,10 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο.

Ο κ. Κιούσης απέδωσε την εξέλιξη αυτή κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες και στη λειτουργία των διεθνών αγορών, επισημαίνοντας ότι τα διυλισμένα προϊόντα διαπραγματεύονται χρηματιστηριακά. «Φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με τη βενζίνη, κάτι που καθορίζει και τις τιμές», εξήγησε, υπενθυμίζοντας ότι σε πολλές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης το diesel είναι ήδη ακριβότερο εδώ και χρόνια.

Εστιάζοντας στα μέτρα στήριξης, χαρακτήρισε σημαντική την οριζόντια μείωση κατά 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης από την 1η Απριλίου, τονίζοντας ότι θα εφαρμοστεί απευθείας στην πηγή, δηλαδή στα διυλιστήρια. Αυτό σημαίνει ότι το καύσιμο θα διατίθεται φθηνότερα από την αρχή της αλυσίδας, με την επίπτωση να περνά άμεσα –ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα– στην αντλία.

Υπογράμμισε επίσης ότι η αποτελεσματικότητα του μέτρου εξαρτάται από την πορεία των διεθνών τιμών. «Αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου, η μείωση αυτή ουσιαστικά θα απορροφηθεί», προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση σταθεροποίησης ή πτώσης των τιμών, η παρέμβαση θα ενισχύσει σημαντικά την πραγματική οικονομία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδας, όπου οι τιμές δεν προσαρμόζονται άμεσα λόγω αραιότερου ανεφοδιασμού, σε αντίθεση με τα αστικά κέντρα όπου οι μεταβολές αποτυπώνονται ταχύτερα. Όπως είπε, αυτό έχει οδηγήσει ακόμη και σε παράδοξα φαινόμενα, με καύσιμα σε νησιά να πωλούνται φθηνότερα από ό,τι στην Αθήνα σε ορισμένες περιόδους.

Απαντώντας στην απορία των καταναλωτών για τη σχέση τιμής πετρελαίου και αντλίας, διευκρίνισε ότι η διεθνής τιμή του βαρελιού αποτυπώνει μόνο τη γενική τάση και όχι την πραγματική χρηματιστηριακή αξία των διυλισμένων προϊόντων, η οποία καθορίζει τελικά τη λιανική τιμή.

Κλείνοντας, εκτίμησε ότι, εφόσον δεν υπάρξει νέα επιδείνωση, η τιμή της αμόλυβδης θα κινηθεί κοντά στα 2,08–2,09 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 2,11–2,12 ευρώ. Παράλληλα, επανέλαβε την πρόταση του κλάδου για οριζόντια μείωση και στη βενζίνη, σημειώνοντας ότι θα ήταν πιο αποτελεσματική σε σχέση με στοχευμένα επιδόματα, όπως το fuel pass.