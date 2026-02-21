Σημαντικές περιφερειακές ανισότητες εξακολουθούν να αποτυπώνονται στο εισόδημα στην Ελλάδα, καθώς πέντε από τις δώδεκα περιφέρειες κινούνται σε επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερα από το 50% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και το Βόρειο Αιγαίο, το οποίο κατατάσσεται τέταρτο από το τέλος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να αντιστοιχεί στο 42,1% του μέσου όρου της Ε.Ε.

Τα στοιχεία της Eurostat αφορούν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των περιφερειών για το 2024, υπολογισμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Θετικό στοιχείο, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, αποτελεί το γεγονός ότι την ίδια χρονιά οι περισσότερες ελληνικές περιφέρειες κατέγραψαν αξιόλογη άνοδο στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους, μεγαλύτερη από εκείνη πολλών ευρωπαϊκών περιφερειών, ενώ καμία δεν παρουσίασε υποχώρηση. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται προφανώς με το ότι συνολικά η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε το 2024 με ρυθμό υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, 2,3% έναντι 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρά τη διαδικασία σύγκλισης που αποτυπώνεται μέσω της ταχύτερης αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ελληνικές περιφέρειες εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις οικονομικά ασθενέστερες. Εκτός από το Βόρειο Αιγαίο, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 42,1% του μέσου όρου της Ε.Ε., κάτω από το όριο του 50% βρίσκονται η Ήπειρος με 44,5%, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη με 44,6%, η Δυτική Μακεδονία με 48% και η Δυτική Ελλάδα με 48,9%.

Η πλουσιότερη ελληνική περιφέρεια παραμένει η Αττική, η οποία πλησιάζει τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 95,5%. Ακολουθούν, με σημαντική απόσταση, το Νότιο Αιγαίο με 69,8%, η Στερεά Ελλάδα με 59,9%, η Κρήτη με 59,6%, η Πελοπόννησος με 56,9%, η Κεντρική Μακεδονία με 54,7% και η Θεσσαλία με 52,6%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Τη μεγαλύτερη αύξηση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2024 μεταξύ των περιφερειών κατέγραψε η Στερεά Ελλάδα, με 5,5%. Στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη η άνοδος διαμορφώθηκε στο 2,9%, στη Θεσσαλία στο 2,6%, στην Ήπειρο στο 2,5%, στην Κεντρική Μακεδονία στο 2,3%, στην Κρήτη στο 2,2%, στη Δυτική Ελλάδα στο 2,1%, στην Πελοπόννησο στο 2%, στην Αττική στο 1,8%, στο Βόρειο Αιγαίο στο 1,2%, στο Νότιο Αιγαίο στο 1,1% και στη Δυτική Μακεδονία στο 0,2%.

Στην κατάταξη των ευρωπαϊκών περιφερειών, όπως παρουσιάζεται από τη Eurostat, τις δύο χαμηλότερες θέσεις καταλαμβάνουν δύο γαλλικές υπερπόντιες περιφέρειες, η Μαγιότ με 30,1% του μέσου ΑΕΠ της Ε.Ε. και η Γουϊάνα με 40,8%, ακολουθεί η βουλγαρική περιοχή Σεβεροζαπάντεν με 41,7% και στη συνέχεια το Βόρειο Αιγαίο.

Οι πλουσιότερες περιφέρειες στην ΕΕ

Στην κορυφή των πλουσιότερων περιφερειών της Ευρώπης κυριαρχεί η Ιρλανδία, καταλαμβάνοντας δύο από τις τρεις πρώτες θέσεις, με την περιφέρεια Ανατολική και Κεντρική Ιρλανδία να φτάνει το 268,3% του μέσου ΑΕΠ της Ε.Ε., ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο με 244,6% και τη Νότια Ιρλανδία με 216,6%.