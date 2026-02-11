Με χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 140 ξενοδοχειακά καταλύματα σε περισσότερους από 25 τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι Loguers δηλώνουν ισχυρή παρουσία στον χώρο της διαχείρισης πωλήσεων και marketing για τη φιλοξενία. Όπως τόνισε η διοίκηση στο πλαίσιο ενημέρωσης, οι πωλήσεις της εταιρείας ξεπέρασαν τα 70 εκατ. ευρώ για το 2025, με σταθερό στόχο την αύξηση των καθαρών εσόδων από τα δωμάτια και την ουσιαστική ενίσχυση των απευθείας κρατήσεων.

Στρατηγική με έμφαση στα καθαρά έσοδα και τις απευθείας κρατήσεις

Η εταιρεία τοποθετεί την αφετηρία της το 2018, όταν, ξεκίνησε με 7 ξενοδοχεία την πρώτη σεζόν. Έκτοτε, η ανάπτυξη περιγράφεται ως σταθερή και οργανική, βασισμένη σε πραγματικά αποτελέσματα. Το μοντέλο της βασίζεται σε στοχευμένη διείσδυση των πωλήσεων και σε συνολική στρατηγική Sales & Revenue, με προτεραιότητα τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Η προσέγγιση των Loguers δεν έρχεται να αλλάξει τη λειτουργία ενός ξενοδοχείου ή να αντικαταστήσει πρακτικές που ήδη αποδίδουν, αλλά να οργανώσει και να ενισχύσει τη στρατηγική γύρω από τα έσοδα, τις πωλήσεις και τα κανάλια διάθεσης.

Στο πεδίο των επιδόσεων, οι Loguers αναφέρουν ότι στην πλειονότητα των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων, ειδικά σε εκείνα με έντονη δραστηριότητα στον tour operating, καταγράφεται μέση αύξηση εσόδων 25% έως 30% μέσα στα πρώτα τρία χρόνια συνεργασίας. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις οι online πωλήσεις αντιπροσωπεύουν 70% έως 80% των συνολικών εσόδων, στοιχείο που, όπως υπογραμμίζεται, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής στην πράξη.

Παρουσία στον κλάδο και επένδυση στην εκπαίδευση της αγοράς

Με κεντρικό άξονα τα πραγματικά δεδομένα και την πρόοδο που μπορεί να μετρηθεί, οι Loguers δηλώνουν ότι συμμετέχουν συστηματικά σε κλαδικές διοργανώσεις μαζί με τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία. Την ίδια στιγμή, επενδύουν σε δράσεις εκπαίδευσης της αγοράς μέσα από workshops, σεμινάρια και ομιλίες που απευθύνονται τόσο στους πελάτες τους όσο και στο ευρύτερο οικοσύστημα του τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αναφέρει σταθερή παρουσία σε επαγγελματικά γεγονότα του κλάδου όπως η Xenia, η 100% Hotel Show σε Αθήνα και Κρήτη και η ITB Berlin, καθώς και σε διοργανώσεις συνεργατών της.

Τεχνητή νοημοσύνη στις πωλήσεις και το marketing

Μάρκος Γεωργίου, Managing Director Loguers

Στην τεχνολογική διάσταση της στρατηγικής τους, οι Loguers τοποθετούν την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στις πωλήσεις και στο marketing. Ο Managing Director της εταιρείας, Μάρκος Γεωργίου, αναφέρει: «Οι Loguers αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στις πωλήσεις και το marketing, επιτρέποντας ταχύτερες, πιο στοχευμένες και αποδοτικές αποφάσεις. Με συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων και εσωτερικές επενδύσεις σε προηγμένα συστήματα διαχείρισης, διασφαλίζουν αποτελεσματική υποστήριξη των συνεργατών τους και διατηρούν σταθερά προβάδισμα στον κλάδο.»

Στο πεδίο των διακρίσεων, η εταιρεία έχει παρουσία σε θεσμούς όπως τα World Travel Awards, τα Greek Hospitality Awards, τα Tourism Awards και τα Trophy Awards. Για το 2025, ανακηρύχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά «Greece’s Leading Hotel Sales Management Company» στα World Travel Awards και κατέκτησε 5 χρυσά βραβεία στα Greek Hospitality Awards.