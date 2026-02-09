Η Cosmos Sport μπαίνει σε νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης, ολοκληρώνοντας τα 100 καταστήματά της σε Ελλάδα και Κύπρο. Με σχεδόν 2.000 εργαζομένους, ο Όμιλος έκλεισε το 2025 με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 245 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας διψήφια αύξηση σε σύγκριση με το 2024.

Από το πρώτο κατάστημα στη Χερσόνησο Κρήτης το 1982 μέχρι τη σημερινή παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο, η πορεία της Cosmos Sport βασίζεται στο πάθος των ανθρώπων της, καθώς και σε στρατηγικές συνεργασίες-ορόσημα, όπως η ένταξή της στον Όμιλο JD Sports το 2022. Πρόκειται για μια κίνηση με πολλαπλά οφέλη που ενδυναμώνει σημαντικά τη διεθνή δυναμική της επωνυμίας.

Όπως τονίζει η διοίκηση, η περαιτέρω επέκταση του δικτύου σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αποτελεί κεντρικό στόχο και προτεραιότητα του Ομίλου για τη νέα χρονιά.

Τα 100 καταστήματα της Cosmos Sport γιορτάστηκαν στο Αθλητικό Κέντρο «Σεράφειο» της Αθήνας, με τη συμμετοχή 350 εργαζομένων από Ελλάδα και Κύπρο, αφιερωμένη αποκλειστικά στους ανθρώπους της εταιρείας.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η Cosmos Sport τίμησε και επιβράβευσε τους εργαζομένους της, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά τους στην πορεία και την ανάπτυξη της εταιρείας. Ταυτόχρονα, η οικογένεια Τσικνάκη μοιράστηκε στιγμές από την ιστορία της επιχείρησης, τις αποφάσεις που τη διαμόρφωσαν και τις αξίες της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που διατηρούνται αναλλοίωτες μέχρι σήμερα. Μέσω ζωντανού διαλόγου μεταξύ στελεχών, αναδείχθηκαν το όραμα και οι στόχοι της επόμενης τριετίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cosmos Sport, Μιχάλης Τσικνάκης, δήλωσε: «Τα 100 καταστήματα δεν αποτελούν απλώς έναν αριθμό. Είναι το αποτέλεσμα της καθημερινής προσπάθειας, της δημιουργικότητας και του πάθους των ανθρώπων μας. Μας προκαλεί μεγάλη περηφάνια, αλλά και συγκίνηση, και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο πάθος προς το κοινό μας όραμα: Να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Σήμερα διαθέτουμε εργαλεία, λύσεις και τεχνογνωσία μέσω του Ομίλου, ωστόσο αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι ο τρόπος αξιοποίησής τους. Η επιτυχία έρχεται όταν όλα αυτά συνδυάζονται με μια ανθρωποκεντρική και προσωπική προσέγγιση προς τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται».