Σε νέα φάση επιχειρηματικής εξέλιξης εισέρχεται ο Όμιλος της TΕΜΕΣ της oικογένειας Κωνσταντακόπουλου και του Group Ολαγιάν με τη δημιουργία της ĒNSOFI Α.Ε., της νέας μητρικής εταιρείας συμμετοχών στην οποία εντάσσεται το σύνολο του χαρτοφυλακίου και των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Ο μετασχηματισμός της εταιρικής δομής σηματοδοτεί μια νέα περίοδο στρατηγικής ωρίμανσης, αντανακλώντας την εξέλιξη και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ομίλου τα τελευταία χρόνια.

Στόχος του νέου σχήματος είναι η ενίσχυση της ευελιξίας και της αυτονομίας των επιμέρους εταιρειών, με παράλληλη διατήρηση ενιαίων αρχών, οράματος και αξιών.

Πρόεδρος της ĒNSOFI αναλαμβάνει ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, ενώ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τοποθετείται ο Farsin Walizadeh, στέλεχος με μακρά εμπειρία στον Όμιλο, στον οποίο εντάχθηκε το 2007 έχοντας αναλάβει διαχρονικά καίριους ρόλους ευθύνης.

Ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης

Η ĒNSOFI θα λειτουργεί ως ενιαίο στρατηγικό σημείο αναφοράς για τον Όμιλο, διαμορφώνοντας κοινές κατευθύνσεις και ενισχύοντας την εταιρική διακυβέρνηση. Το νέο μοντέλο επιτρέπει ταχύτερη λήψη αποφάσεων, σαφή κατανομή ρόλων και μεγαλύτερη συγκέντρωση κάθε θυγατρικής στο αντικείμενο δραστηριοποίησής της.

Το όνομα ĒNSOFI αντλείται από τους τρεις βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης – Περιβάλλον (Environment), Κοινωνία (Society) και Οικονομία (Finance) – οι οποίοι αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επενδύσεων του Ομίλου, με έμφαση στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Costa Navarino Α.Ε.: Eστίαση στη Μεσσηνία

Στο πλαίσιο της απλοποίησης της εταιρικής δομής και της ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας των δραστηριοτήτων, η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. θα χρησιμοποιεί πλέον τον διακριτικό τίτλο Costa Navarino A. E., με αποκλειστική εστίαση στο σύνολο των επενδύσεων και τον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό του Ομίλου στη Μεσσηνία.

Η Costa Navarino A.E. θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Ευγένιου Δενδρινού, διατηρώντας τον στρατηγικό της ρόλο στην ανάπτυξη του προορισμού.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενιαίας διαχείρισης και της περαιτέρω διεθνούς καθιέρωσης της Costa Navarino, η ΤΕΜΕΣ και η Consiltech, οι οποίες κατέχουν από 50% την Πανόραμα Α.Ε. (ιδιοκτήτρια και developer του Navarino Hills), συμφώνησαν στην εισφορά του ποσοστού της Consiltech στην ΤΕΜΕΣ. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η ΤΕΜΕΣ θα καταστεί 100% μέτοχος της Πανόραμα Α.Ε., ενώ η Consiltech θα αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή στην Costa Navarino A.E.

Χαρτοφυλάκιο, συνέργειες και οικονομικό αποτύπωμα

Πέρα από την Costa Navarino και το The Illisian στις κύριες θυγατρικές της ĒNSOFI περιλαμβάνονται η NYNN, καθώς και οι MALT Riviera και BELT Riviera, μέσω των οποίων ο Όμιλος αναπτύσσει επενδύσεις στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στο The Ellinikon.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται η TVIC, μειοψηφικές συμμετοχές στην Athens Beach Club και στη Στάδιο 2020, καθώς και άλλες δραστηριότητες.

Κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Ομίλου αποτελεί η ανάπτυξη συνεργειών με επενδυτές και operators που συμμερίζονται το ίδιο όραμα. Σήμερα, περισσότεροι από 80 συνεργάτες έχουν επενδύσει στην Costa Navarino και στο The Ilisian, αναπτύσσοντας υπηρεσίες και εμπειρίες εντός των προορισμών.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου ĒNSOFI απασχολούν περισσότερους από 3.500 εργαζομένους, ενώ στα προγραμματισμένα έργα της επόμενης δεκαετίας εκτιμάται ότι οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας θα ξεπεράσουν τις 20.000. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα του Ομίλου στις τοπικές κοινωνίες αναμένεται να προσεγγίσει τα 10,5 δισ. ευρώ.