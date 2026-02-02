Σημαντικές είναι οι αυξήσεις που καταγράφηκαν στις τιμές βασικών θαλασσινών μέσα στον Ιανουάριο του 2026, με ορισμένα μάλιστα προϊόντα να παρουσιάζουν ανατιμήσεις οι οποίες φτάνουν έως και το 15%, μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Mega που παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας 2/2 στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μέσα σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων σημειώνονται αυξήσεις στις τιμές προϊόντων όπως το χταπόδι, τα θράψαλα και τα καλαμάρια, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να εντοπίζονται στα καθαρισμένα προϊόντα.

Οι εν λόγω ανατιμήσεις κυμαίνονται από 3% έως και 15%, γεγονός που αποτυπώνει τις πιέσεις που συνεχίζει να δέχεται η αγορά τροφίμων.

Παραδείγματα για τις αυξήσεις των τιμών

Χταπόδι (Νο6 – Νο7)

Στις 14 Ιανουαρίου το κιλό κόστιζε 18,80 ευρώ ενώ στις 30 Ιανουαρίου το κιλό κόστιζε 19,40 ευρώ.

Καταγράφηκε αύξηση: +3,2% ή +0,60 ευρώ

Θράψαλα καθαρισμένα

Στις 14 Ιανουαρίου η τιμή ανά κιλό ήταν στα 5,40 ευρώ ενώ στις 30 Ιανουαρίου η τιμή ανά κιλό ανέβηκε στα 6,25 ευρώ.

Καταγράφηκε αύξηση: +15,7% ή +0,85 ευρώ

Καλαμάρια ολόκληρα καθαρισμένα (630 g)

Από 6,15 ευρώ που κόστιζαν στις 14 Ιανουαρίου στις 30 του ίδιου μήνα η τιμή έφτασε τα 6,75 ευρώ.

Καταγράφηκε αύξηση: +10% ή +0,60 ευρώ.

Χταπόδι εισαγωγής

Στις 14 Ιανουαρίου η τιμή του κιλού ήταν στα 18,89 ευρώ στις 30 Ιανουαρίου στα 19,40 ευρώ.

Καταγράφηκε αύξηση: +3,2% ή +0,60 ευρώ.