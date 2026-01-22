Με ρεκόρ επιβατικής κίνησης, καταγράφοντας αύξηση 4,9%, έκλεισε το 2025 για το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, η επιβατική κίνηση σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 έφτασε τα 83.333.571, έναντι 79.424.082 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το 12μηνο του 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2024. Ειδικότερα, συνολικά το 2025 πραγματοποιήθηκαν 629.633 πτήσεις, έναντι 604.873 πτήσεων το 2024.

Στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία), σύμφωνα με την ΥΠΑ, άνοδο 6,9% παρουσίασε η επιβατική κίνηση κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) 12μηνου 2025 (Ιανουάριος-Δεκέμβριος) ανήλθε στους 12.824.813 επιβάτες, έναντι 12.001.679 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2024.