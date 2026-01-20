Με ένα πενταετές επενδυτικό πλάνο άνω των 20 εκατ. ευρώ στο τραπέζι και στόχο την επιτάχυνση της εξωστρέφειας, η Φάρμα Κουκάκη περνά σε νέα φάση ανάπτυξης, μετά την είσοδο της EOS Capital Partners στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η EOS Capital Partners και η Φάρμα Κουκάκη ανακοίνωσαν και επίσημα την ολοκλήρωση στρατηγικής συμφωνίας για την είσοδο του EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II) με πλειοψηφικό ποσοστό στην εταιρεία.

Η Φάρμα Κουκάκη, με έδρα το Κιλκίς, αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρίες γαλακτοκομικών προϊόντων, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τις σύγχρονες παραγωγικές υποδομές. Διαθέτει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, από γάλα και στραγγιστό γιαούρτι, μέχρι επιδόρπια, κεφίρ, φυσικούς χυμούς, σνακ, τυροκομικά και βούτυρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ο τζίρος της εταιρείας για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσει τα 57 εκατ. ευρώ και τα EBITDA να διαμορφωθούν στα 7,5 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές αντιστοιχούν σήμερα στο 20% του κύκλου εργασιών και κατευθύνονται σε περισσότερες από 30 χώρες, με διαρκώς αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια.

Το επενδυτικό πλάνο

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η υλοποίηση επενδυτικού πλάνου άνω των 20 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, την υποστήριξη της ζήτησης στο εξωτερικό και τη δημιουργία νέων, σύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων, αξιοποιώντας τις τάσεις στη διεθνή αγορά γαλακτοκομικών.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει επενδύσεις σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και ανάπτυξη νέων προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση των μεγεθών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της Φάρμα Κουκάκη στον κλάδο.

Διασφαλίζοντας τη συνέχεια του οράματος και της επιχειρηματικής κατεύθυνσης της εταιρείας, η διοικητική ομάδα με επικεφαλής τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο, Αθανάσιο Κουκάκη, αναλαμβάνει την υλοποίηση του νέου επενδυτικού κύκλου, με ενεργή υποστήριξη της EOS Capital Partners σε στρατηγικό επίπεδο.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Senior Partner, EOS Capital Partners, δήλωσε: «Επενδύουμε στη Φάρμα Κουκάκη διότι πιστεύουμε στο επιχειρηματικό της μοντέλο και, πρωτίστως, στους ανθρώπους της. Πρόκειται για μια εταιρεία με εξαιρετικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και διοίκηση με άριστη γνώση της αγοράς και αποδεδειγμένη πορεία επιτυχιών, βασισμένη στον συστηματικό σχεδιασμό και τη συνεπή υλοποίηση. Ο ρόλος μας είναι να παράσχουμε τους πόρους και τη στρατηγική στήριξη ώστε η ομάδα διοίκησης να συνεχίσει να αναπτύσσει δυναμικά την εταιρεία και να δημιουργεί αξία, όπως αποτυπώνεται ιστορικά στις υψηλές της επιδόσεις».

Ο Αθανάσιος Κουκάκης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Φάρμα Κουκάκη, σημείωσε: «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας των εργαζομένων μας και της ποιότητας της δουλειάς μας. Επιλέξαμε την EOS Capital Partners ως στρατηγικό εταίρο διότι μοιραζόμαστε την ίδια φιλοσοφία για μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη και ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να χτίσουμε μια ακόμη μεγαλύτερη και ισχυρότερη εταιρεία, διατηρώντας αναλλοίωτο τον χαρακτήρα μας. Έχοντας θωρακίσει τα θεμελιώδη μεγέθη μας, είμαστε πλέον ώριμοι να αξιοποιήσουμε την ώθηση που μας προσφέρει η επένδυση για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης που προβλέπει το επιχειρηματικό μας πλάνο».