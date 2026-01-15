Η Funky Buddha, το fashion brand του ελληνικού Ομίλου Altex, έκλεισε το 2025 με έντονο διεθνές αποτύπωμα, καθώς επιτάχυνε την ανάπτυξή της μέσα από στοχευμένες επενδύσεις σε φυσικό δίκτυο και ενίσχυση του omnichannel μοντέλου. Με νέες αγορές και νέα καταστήματα σε Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Γεωργία και Νότια Αφρική, το brand διεύρυνε την παρουσία του πέρα από τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά όρια, την ώρα που στην Ελλάδα συνέχισε να «χτίζει» πυκνότερο δίκτυο με έξι νέα σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Οι κινήσεις στο εξωτερικό

Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ομίλου, η Funky Buddha ενίσχυσε καθοριστικά την παρουσία της στη Ρουμανία, ανοίγοντας τρία καταστήματα σε κομβικές εμπορικές τοποθεσίες: δύο στο Βουκουρέστι και ένα στην Τιμισοάρα. Τα νέα σημεία πώλησης, με σύγχρονο σχεδιασμό και υψηλή αισθητική, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενίσχυσαν την απήχηση του brand στο δυναμικό, νεανικό κοινό.

Νέο κεφάλαιο στην πορεία της επέκτασης σηματοδότησε η είσοδος της Funky Buddha στη Βόρεια Μακεδονία με το πρώτο κατάστημα στο Diamond Mall των Σκοπίων, έναν από τους κορυφαίους εμπορικούς προορισμούς της πόλης. Ταυτόχρονα, η εταιρεία εγκαινίασε το πρώτο της φυσικό κατάστημα στη Γεωργία, συγκεκριμένα στην Τιφλίδα, στο νέο εμπορικό κέντρο Tbilisi Outlet Village, ενώ το brand διατίθεται επίσης μέσω του veli.store marketplace.

Ωστόσο, η επέκταση της Funky Buddha το 2025 δεν περιορίστηκε στην Ευρώπη. Η εταιρεία έκανε το μεγάλο άλμα στην αγορά της Νότιας Αφρικής, ανοίγοντας κατάστημα στο Κέιπ Τάουν, με στόχο να συνδέσει την ταυτότητά της με την έντονη δημιουργική κουλτούρα και το δυναμικό lifestyle του τόπου. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει το όραμα του Ομίλου για παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και στρατηγική ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς.

Στην εγχώρια αγορά, η Funky Buddha συνέχισε να επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη του δικτύου της, ενισχύοντας την παρουσία της με έξι νέα καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Παράλληλα, αναβάθμισε τα υφιστάμενα σημεία πώλησης, δημιουργώντας σύγχρονους retail προορισμούς που προσφέρουν ολοκληρωμένες επιλογές ανδρικής και γυναικείας ένδυσης.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η δημοσίευση της πρώτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Altex Α.Ε., σε συνεργασία με την Deloitte Greece, επιβεβαίωσε τη δέσμευση του Ομίλου στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, τη διαφάνεια και τις βιώσιμες πρακτικές.

Επιπλέον, η χρονιά χαρακτηρίστηκε από σημαντικές διακρίσεις για τον Όμιλο. Η Funky Buddha αναγνωρίστηκε για τη στρατηγική της προσέγγιση, τη δημιουργικότητα και τις καινοτόμες omnichannel πρακτικές της, αποσπώντας πολλαπλά βραβεία. Πιο πρόσφατη διάκριση αποτελεί η ένταξη του Ομίλου στους True Leaders 2024 της ICAP CRIF, ανάμεσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Ο Όμιλος ξεχώρισε επίσης για την ανθρωποκεντρική του κουλτούρα και το εργασιακό του περιβάλλον, λαμβάνοντας την πιστοποίηση Great Place to Work®.

Ο Όμιλος Altex Α.Ε., πιστός στη φιλοσοφία, τις αξίες και την ταυτότητά του, προσβλέπει στη συνέχιση της αναπτυξιακής του πορείας για το 2026, ως φυσική εξέλιξη των επιτυχιών που σημείωσε τη χρονιά που πέρασε.