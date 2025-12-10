Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εγκαινίασε το Snappi Hub στην Κοραή 5, παρουσιάζοντας τον πρώτο φυσικό χώρο παρουσίασης, εμπειρίας και εκπαίδευσης μιας neobank στην Ελλάδα. Ο χώρος λειτουργεί ως στρατηγικό σημείο συνάντησης της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με τη γνώση και την καινοτομία, ενισχύοντας την παρουσία της Snappi στο επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό οικοσύστημα της χώρας.

Η στρατηγική στόχευση πίσω από τη δημιουργία του Hub

Το Snappi Hub έχει σχεδιαστεί ως χώρος χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσης, διάδρασης και έρευνας. Αντανακλά τη φιλοσοφία της Snappi να ενισχύει την κατανόηση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και να ενθαρρύνει τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων.

Η Gabriella Kindert, CEO της Snappi, υπογραμμίζει αυτή τη δέσμευση, σημειώνοντας: «Στη Snappi, επαναπροσδιορίζουμε το πως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λειτουργούν σε μια σύγχρονη, ψηφιακή οικονομία. Η χρηματοοικονομική ευημερία δεν είναι μόνο έσοδα και αποταμιεύσεις. Είναι η διαφάνεια, η πρόσβαση και η ικανότητα να λαμβάνεις ενημερωμένες αποφάσεις με αυτοπεποίθηση. Το Snappi Hub πρεσβεύει αυτήν την φιλοσοφία. Είναι η χειροπιαστή επέκταση της δέσμευσής μας για διαφάνεια, χρηματοοικονομική εκπαίδευση και καινοτομία με τον χρήστη στο επίκεντρο.

Είμαστε ευγνώμονες για τις υψηλού επιπέδου συνεργασίες που έχουμε ήδη συνάψει με διάφορα πανεπιστήμια και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό το μονοπάτι ως μέρος της μακροχρόνιας δέσμευσής μας στην χρηματοοικονομική ενδυνάμωση και την πρόοδο που προκύπτει μέσω της έρευνας».

Η εκπαίδευση ως επένδυση

Το Snappi Hub θα φιλοξενήσει δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας, μέσα από ομιλίες, παρουσιάσεις ερευνών και διαδραστικές συνεδρίες.

Ο καθηγητής Νίκος Φίλιππας, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, δηλώνει: «Με πολλή χαρά συμβάλλουμε στην χρηματοοικονομική ευημερία των επόμενων γενεών μαζί με τη Snappi, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας “What the Finance” – εστιάζοντας σε πρακτικές και ενδιαφέρουσες πτυχές της χρηματοοικονομικής παιδείας. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους, αλλά και να αισθάνονται καλύτερα σε σχέση με αυτά, κερδίζοντας παράλληλα χρόνο και χώρο στο μυαλό τους για να το αφιερώσουν στα πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία στη ζωή».

Ένας ανοιχτός κόμβος για χρήστες και κοινότητα

Οι εκδηλώσεις του Snappi Hub θα είναι ανοιχτές στους χρήστες της τράπεζας μέσω προκράτησης και θα λειτουργούν ως πλατφόρμα διαλόγου γύρω από την τεχνολογία, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τις μελλοντικές τάσεις της αγοράς.

Η Snappi σε νέα τροχιά ανάπτυξης

Με έδρα τα Ιωάννινα, πλήρη αδειοδότηση από την ΕΚΤ και mobile-first μοντέλο λειτουργίας, η Snappi έχει ήδη εδραιωθεί στο ελληνικό fintech οικοσύστημα. Το Snappi Hub ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της, προσθέτοντας ένα φυσικό σημείο που συνδέει την ψηφιακή τραπεζική με την ανθρώπινη εμπειρία.