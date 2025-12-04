Στα «Πρωινά του ΣΕΛΠΕ» άνοιξε μια ουσιαστική συζήτηση με τον Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος. Στο επίκεντρο της κουβέντας, τα θέματα που πιέζουν καθημερινά το λιανεμπόριο: το υψηλό ενεργειακό κόστος, τα προγράμματα επιδοτήσεων και ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και οι αυξανόμενες υποχρεώσεις συμμόρφωσης που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες και συχνά φτάνουν στην αγορά χωρίς την απαιτούμενη εθνική καθοδήγηση.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, τέθηκαν και οι δυνατότητες για μία πιο οργανωμένη συνεργασία Πολιτείας και λιανεμπορίου σε ζητήματα πράσινης μετάβασης: όπως η ανάγκη για ταχύτερες και πιο καθαρές διαδικασίες στην εγκατάσταση υποδομών ενέργειας, ενώ συζητήθηκε επίσης και η σημασία να εξεταστεί η συμμετοχή του λιανεμπορίου σε προγράμματα ενέργειας αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τη βιομηχανία, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ενεργειακά φορτία του κλάδου.

O Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Σταύρος Παπασταύρου και η Γενική Γραμματέας κ. Δέσποινα Παληαρούτα με μέλη του ΣΕΛΠΕ

Στη συνάντηση συμμετείχε και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας, κ. Δέσποινα Παληαρούτα, η οποία παρουσίασε το πλαίσιο των τρεχουσών διαδικασιών και τα επόμενα βήματα, δίνοντας τεχνική εικόνα για τις προθεσμίες και τις προκλήσεις εφαρμογής.

«Η βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας, αρκεί να βασίζεται σε γρήγορες διαδικασίες και ένα πλαίσιο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν με ασφάλεια Για εμάς, ο κανόνας είναι σταθερός: ψηφιοποίηση, απλοποίηση και διαφάνεια. Αυτά καθοδηγούν κάθε πολιτική μας επιλογή. Αλλά και στήριξη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσω προγραμμάτων με σημαντικά αυξημένους προϋπολογισμούς, όπως το «Εξοικονομώ 2025» και το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα».

Στιγμιότυπο από το «Πρωινό του ΣΕΛΠΕ»

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει πιο κεντρικό ρόλο στο ενεργειακό περιβάλλον της περιοχής και αυτό απαιτεί ωριμότητα στον σχεδιασμό και στενή συνεργασία με την αγορά. Ο διάλογος με τον ΣΕΛΠΕ είναι ουσιαστικός, γιατί φέρνει στο τραπέζι συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις. Θα συνεχίσουμε τη σταθερή επικοινωνία, ώστε τα νέα προγράμματα και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες του λιανεμπορίου και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, κ. Κώστας Γεράρδος δήλωσε: «Το retail είναι η μηχανή της ελληνικής οικονομίας: Μόνο για να ανοίξει τα ρολά των καταστημάτων του κάθε πρωί, επενδύει εκατοντάδες εκατομμύρια σε κλάδους όπως το real estate, οι κατασκευές, η ενέργεια, τα logistics, η ναυτιλία, η αποθήκευση, η εγχώρια μεταφορά προϊόντων, οι τραπεζικές υπηρεσίες, η διαφήμιση, οι τεχνολογικές πλατφόρμες και τόσοι άλλοι. Αυτές οι επενδύσεις, κάθε μήνα, είναι το καύσιμο που κρατά σε λειτουργία κρίσιμους τομείς της οικονομίας και εξασφαλίζει ότι η χώρα κινείται απρόσκοπτα.

Παράλληλα, το retail είναι ένας κλάδος με μέση καθαρή κερδοφορία κάτω από 1,5%. Είναι λοιπόν κρίσιμο η Πολιτεία να στηρίξει έναν κλάδο–αιμοδότη της οικονομίας και εργοδότη που απασχολεί πάνω από 400.000 εργαζομένους. Για δύο λόγους: γιατί όταν πάει καλά το retail κινείται ολόκληρη η οικονομία, και γιατί με τόσο ισχνή κερδοφορία, κάθε πρόσθετο εμπόδιο μπορεί εύκολα να εκτροχιάσει έναν κλάδο με τεράστιες συνέπειες για όλους.

Με τον Υπουργό κ. Παπασταύρου συζητήσαμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε μαζί την πρωτοβουλία του “Πράσινου Καταστήματος”, ώστε τα δεκάδες χιλιάδες καταστήματα της χώρας να αποκτήσουν ένα καθαρό και εφαρμόσιμο πλαίσιο ενεργειακής αναβάθμισης. Συζητήσαμε επίσης τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία fast-track διαδικασιών για έργα πράσινης ενέργειας στο λιανεμπόριο, καθώς και την ανάγκη να ενταχθεί ο κλάδος σε ενεργειακά προγράμματα που σήμερα ισχύουν μόνο για τη βιομηχανία μιας που στο σύνολό της κάθε μεγάλη εταιρία retail έχει αντίστοιχες, αν όχι μεγαλύτερες, καταναλώσεις».

Σε συνέχεια της συνεργασίας ΣΕΛΠΕ και Υπουργείου, ο Σύνδεσμος απέστειλε στο Υπουργείο συγκροτημένες και τεχνικά τεκμηριωμένες προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης & Θερμοσίφωνα», το οποίο βρίσκεται ήδη σε πλήρη εφαρμογή. Η παρέμβαση αφορά κρίσιμα σημεία της διαδικασίας – από την τυποποίηση επιλέξιμων υλικών και την ψηφιακή επιβεβαίωση εγκατάστασης έως τη βελτίωση των χρονοδιαγραμμάτων και τον ενιαίο μηχανισμό υποστήριξης των επιχειρήσεων – ώστε η εφαρμογή του Προγράμματος να είναι προβλέψιμη, διαφανής και λειτουργική για πολίτες και προμηθευτές.

Ο ΣΕΛΠΕ έχει ξεκινήσει να διαμορφώνει, εκπροσωπώντας τον κλάδο, στοχευμένες παρεμβάσεις και τεχνικές προτάσεις προς το Υπουργείο, με στόχο λύσεις εφαρμόσιμες και συμβατές με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η συζήτηση με τον Υπουργό και τη Γενική Γραμματέα ήταν παραγωγική, με κοινή βούληση για σταθερό κανάλι επικοινωνίας και συντονισμένη συνεργασία. Συμφωνήθηκε ότι στα νέα προγράμματα και στο συνολικό ενεργειακό πλαίσιο θα υπάρχει σαφής συνεργασία Υπουργείου – ΣΕΛΠΕ, ώστε οι διαδικασίες να γίνουν πιο απλές, πιο στοχευμένες και πιο αποτελεσματικές για την αγορά.

Τα «Πρωινά του ΣΕΛΠΕ» αποτελούν πρωτοβουλία του Συνδέσμου που περιλαμβάνει σειρά προγραμματισμένων συναντήσεων των μελών του με θεσμικούς φορείς. Στόχος είναι να προωθούνται συζητήσεις και να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και ειδικά το λιανικό εμπόριο.