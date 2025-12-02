Αμετάβλητες διατηρεί τον Δεκέμβριο 2025, ίδιες με τις χαμηλές τιμές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, τις τιμές για το «πράσινο» τιμολόγιο ο ΗΡΩΝ.

Έτσι, το «πράσινο τιμολόγιο» αναμένεται να παραμείνει από τα χαμηλότερα της αγοράς.

 ΠρόγραμμαΠάγιο (€)Τιμή ΠρομήθειαςμεΈκπτωση Συνέπειας(€/kWh)Έκπτωση ΣυνέπειαςΟι τιμές θα ανανεωθούν σύντομα και στο heron.gr
ΗΡΩΝ BASIC HOME5,00,14760-27,07%https://www.heron.gr/energy/electricity/gia-to-spiti/basic-home/
ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S5,00,17780-8,01%https://www.heron.gr/energy/electricity/epixeirisi/basic-business-small/
ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS L5,00,17941-8,19%https://www.heron.gr/energy/electricity/epixeirisi/basic-bus

Ακολουθούν οι τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων HΡΩΝ ΒLUE GENEROUS, με το 18μηνο συμβόλαιο ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX να παραμένει κάτω από τα 9,5 λεπτά την κιλοβατώρα, εξασφαλίζοντας χαμηλή και σταθερή τιμή αυτόν, αλλά και τον επόμενο χειμώνα.
ΠρόγραμμαΠάγιο (€)Τιμή ΠρομήθειαςμεΈκπτωση Συνέπειας (€/kWh)Έκπτωση ΣυνέπειαςΔιάρκεια (μήνες)
ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX HOME9,900,09450-50%18https://www.heron.gr/energy/electricity/gia-to-spiti/blue-generous-max-home/
ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS HOME9,900,10945-45%12https://www.heron.gr/energy/electricity/gia-to-spiti/blue-generous-home/

Τέλος, το κυμαινόμενο πρόγραμμα HΡΩΝ YELLOW ONE παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και το Δεκέμβριο 2025:
 

ΠρόγραμμαΠάγιο (€)Τιμή ΠρομήθειαςμεΈκπτωση Συνέπειας(€/kWh)Έκπτωση Συνέπειας(€/kWh)Οι τιμές θα ανανεωθούν σύντομα και στο heron.gr
ΗΡΩΝ ΥELLOW ONE HOME5,00,14473-0,0234https://www.heron.gr/energy/electricity/gia-to-spiti/yellow-one-home/
ΗΡΩΝ ΥELLOW ONE BUSINESS S5,00,16233-0,0278https://www.heron.gr/energy/electricity/epixeirisi/yellow-one-business-small/