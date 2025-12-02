Αμετάβλητες διατηρεί τον Δεκέμβριο 2025, ίδιες με τις χαμηλές τιμές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, τις τιμές για το «πράσινο» τιμολόγιο ο ΗΡΩΝ.

Έτσι, το «πράσινο τιμολόγιο» αναμένεται να παραμείνει από τα χαμηλότερα της αγοράς.

Πρόγραμμα Πάγιο (€) Τιμή ΠρομήθειαςμεΈκπτωση Συνέπειας(€/kWh) Έκπτωση Συνέπειας Οι τιμές θα ανανεωθούν σύντομα και στο heron.gr ΗΡΩΝ BASIC HOME 5,0 0,14760 -27,07% https://www.heron.gr/energy/electricity/gia-to-spiti/basic-home/ ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S 5,0 0,17780 -8,01% https://www.heron.gr/energy/electricity/epixeirisi/basic-business-small/ ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS L 5,0 0,17941 -8,19% https://www.heron.gr/energy/electricity/epixeirisi/basic-bus

Ακολουθούν οι τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων HΡΩΝ ΒLUE GENEROUS, με το 18μηνο συμβόλαιο ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX να παραμένει κάτω από τα 9,5 λεπτά την κιλοβατώρα, εξασφαλίζοντας χαμηλή και σταθερή τιμή αυτόν, αλλά και τον επόμενο χειμώνα.

Πρόγραμμα Πάγιο (€) Τιμή ΠρομήθειαςμεΈκπτωση Συνέπειας (€/kWh) Έκπτωση Συνέπειας Διάρκεια (μήνες) ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX HOME 9,90 0,09450 -50% 18 https://www.heron.gr/energy/electricity/gia-to-spiti/blue-generous-max-home/ ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS HOME 9,90 0,10945 -45% 12 https://www.heron.gr/energy/electricity/gia-to-spiti/blue-generous-home/

Τέλος, το κυμαινόμενο πρόγραμμα HΡΩΝ YELLOW ONE παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και το Δεκέμβριο 2025:

