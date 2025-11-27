Η Lidl Ελλάς περνά στη μεγαλύτερη φάση ανανέωσης των τελευταίων ετών, με ένα επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, αναμορφώνοντας καταστήματα, εκσυγχρονίζοντας την τεχνολογία, ενισχύοντας τον ρόλο της στα logistics και επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της ρόλο στην ελληνική οικονομία. Από τα νέα καταστήματα και τις μεγάλες υποδομές έως την κοινωνική υπευθυνότητα και την οικονομική της συνεισφορά, η εταιρεία διαμορφώνει μια νέα εποχή για το value-for-money λιανεμπόριο.

Ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία

Με βάση τα στοιχεία της ετήσιας κοινωνικοοικονομικής μελέτης, η Lidl Ελλάς αποτελεί έναν από τους σταθερότερους και πιο σημαντικούς επιχειρηματικούς πυλώνες της χώρας.

Η συνολική συμβολή της στο ΑΕΠ για το 2024 ανέρχεται σε 1,07 δισ. ευρώ , που αντιστοιχεί στο 0,52% του εθνικού ΑΕΠ . Το 1999 ήταν μόλις 0,04%.

ανέρχεται σε , που αντιστοιχεί στο . Το 1999 ήταν μόλις 0,04%. Η εταιρεία στηρίζει 38.100 θέσεις εργασίας , δηλαδή 0,73% της συνολικής απασχόλησης . Κάθε άμεση θέση εργασίας στη Lidl δημιουργεί επιπλέον 4,6 θέσεις στην ελληνική οικονομία.

, δηλαδή . Κάθε άμεση θέση εργασίας στη Lidl δημιουργεί στην ελληνική οικονομία. Οι θέσεις αυτές στηρίζουν εισοδήματα για 91.300 ανθρώπους .

. Η συμβολή σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές φθάνει τα 438 εκατ. ευρώ , ποσοστό 0,44% των συνολικών δημόσιων εσόδων.

, ποσοστό των συνολικών δημόσιων εσόδων. Για δράσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας η Lidl Ελλάς επένδυσε συνολικά 2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,3 εκατ. αφορούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα και 687.000 ευρώ δωρεές προϊόντων.

«Είμαστε η γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την παγκόσμια αγορά», δήλωσε ο Πρόεδρος Διοίκησης κ. Μάρτιν Μπραντενμπούργκερ κατά τη χθεσινή πανηγυρική εκδήλωση της εταιρείας στο μουσείο της Ακρόπολης.

«Με δίκτυο 231 καταστημάτων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, η Lidl Hellas βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση του εγχώριου λιανεμπορίου τροφίμων» ανέφερε ο κ. Μπραντενμπούργκερ. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, η επιτυχία της εταιρείας δεν αποτυπώνεται μόνο σε οικονομικούς δείκτες, αλλά και στο αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία, στην εμπιστοσύνη που χτίζει και στην ποιότητα ζωής που επιδιώκει να βελτιώνει.

Ο επικεφαλής της Lidl Ελλάς ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει την 4ετή παραμονή του στην Ελλάδα και από 1η Μαρτίου τη θέση του θα αναλάβει ο Μίλτος Φοροζίδης. «Η Lidl Ελλάς βρίσκεται σε καλά χέρια», τόνισε.

Νέο δίκτυο καταστημάτων – Έξι νέα ανοίγματα και γενναίες ανακαινίσεις

Στο επίκεντρο του επενδυτικού σχεδίου βρίσκονται τα πέντε νέα καταστήματα που προγραμματίζονται για το 2025, καθώς και το νέο κατάστημα στο Μαρούσι, το οποίο ανοίγει μέσα στους επόμενους μήνες. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί σημαντικές ανακαινίσεις σε Αιγάλεω, Ρέντη και Χερσόνησο, που έχουν γίνει ήδη θετικά αποδεκτές από τις τοπικές κοινότητες.

Στην τελική ευθεία βρίσκονται και νέα σημεία σε Εύοσμο Θεσσαλονίκης, Κομοτηνή, Ιερισσό και Νέο Κόσμο, επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της εταιρείας σε κομβικές περιοχές.

Μεγάλη επένδυση στα logistics

Στο σκέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας η Lidl Ελλάς υλοποιεί ένα μεγάλο άλμα:

Το υφιστάμενο logistics center στα Τρίκαλα εκσυγχρονίζεται πλήρως μέχρι το 2026.

εκσυγχρονίζεται πλήρως μέχρι το 2026. Το νέο logistics hub στην Ελευσίνα , που ανακοινώθηκε το 2023, αποτελεί επένδυση που θα ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ .

, που ανακοινώθηκε το 2023, αποτελεί επένδυση που θα ξεπεράσει τα . Θα έχει έκταση 62.000 τ.μ. , θα διαθέτει πράσινες πιστοποιήσεις , θα αξιοποιεί ΑΠΕ και θα ολοκληρωθεί το 2029 .

, θα διαθέτει , θα αξιοποιεί και θα ολοκληρωθεί το . Με την έναρξη λειτουργίας του θα δημιουργήσει 150 έως 200 νέες θέσεις εργασίας.

Πρόκειται για μια υποδομή που αναμένεται να αλλάξει τον χάρτη του λιανεμπορίου και της τροφοδοσίας, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητα στην εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας πανελλαδικά.

Αναμορφωμένα καταστήματα

Οι επενδύσεις δεν αφορούν μόνο νέα σημεία, αλλά και τον πλήρη μετασχηματισμό των καταστημάτων. Η Lidl εστιάζει και στην κατηγορία non food, η οποία πλέον αποτελεί σημαντικό τμήμα του τζίρου της. Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της εταιρείας, «πρόκειται για προϊόντα που έχουν ισχυρή απήχηση στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη να εντάσσονται περίπου 50 νέοι κωδικοί, ενώ κάθε Σάββατο ακολουθούν συμπληρωματικές προωθητικές ενέργειες».

Στα σχέδια είναι από τον Μάρτιο του 2026 να διαμορφωθεί διακριτός χώρος πωλήσεων για τα non food είδη, με στόχο την οργανωμένη παρουσίαση και τον σαφή διαχωρισμό των θεματικών κατηγοριών, όπως εργαλεία, αθλητικά είδη και ρούχα ώστε η πλοήγηση του πελάτη να γίνεται πιο εύκολα και στοχευμένα.

Self-checkout: Μέχρι το 2027 σε όλα τα καταστήματα

Η τεχνολογική αναβάθμιση βρίσκεται στο κέντρο της νέας στρατηγικής με την Lidl Ελλάς να επιταχύνει την εγκατάσταση self-checkout μηχανημάτων. Όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση, μέχρι το 2026 θα υπάρχουν σε πάνω από τα μισά καταστήματα ενω έως το τέλος του 2027 θα έχει τοποθετηθεί σε όλο το δίκτυο, η νέα γενιά μηχανημάτων.

Στόχος είναι ταχύτερη εξυπηρέτηση, αποφυγή ουρών και ενίσχυση της καθημερινότητας τόσο των καταναλωτών όσο και των εργαζομένων.

Ο πρώτος πολυχώρος Lidl House στην Αθήνα

Παράλληλα ανακοινώθηκε η δημιουργία του Lidl House, ενός νέου ανοιχτού πολυχώρου στο κέντρο της Αθήνας, που θα εγκαινιαστεί τον Μάρτιο του 2026. Πρόκειται για έναν χώρο όπου το όραμα της Lidl για ένα «καλύτερο καθημερινό τρόπο ζωής» θα υλοποιείται στην πράξη.

Το Lidl House θα λειτουργεί ως κόμβος δραστηριοτήτων και δημιουργικότητας, φιλοξενώντας:

• εκπαιδευτικά προγράμματα

• γευσιγνωσίες

• θεματικά εργαστήρια

• συνεργασίες και ειδικές παρουσιάσεις

• δράσεις γύρω από τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής

Κοινωνική υπευθυνότητα με ουσιαστικό περιεχόμενο

Σε επίπεδο CSR, η Lidl Ελλάς ενισχύει φορείς, οργανισμούς και κοινωνικές δομές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της στήριξης ευάλωτων ομάδων. Οι δράσεις της αφορούν:

επισιτιστική βοήθεια

κοινωνικά προγράμματα

ενέργειες περιβαλλοντικής προστασίας

ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών

δωρεές προϊόντων & υποστήριξη οικογενειών

Με βάση τη μελέτη, οι επενδύσεις σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις το 2024 έφτασαν τα 2 εκατ. ευρώ.