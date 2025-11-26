Με νέες ανησυχίες ότι η κυριαρχία της στην αγορά των ημιαγωγών ή chips για το AI δείχνει σημάδια φθοράς έχει έρθει αντιμέτωπη το τελευταίο διάστημα η Nvidia, με τις αμφιβολίες αυτές να αντανακλώνται πλέον και στις μετοχές της.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη, 26/11, οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν κατά 2,6%, μετά από δημοσίευμα που υποδηλώνει ότι οι επεξεργαστές AI της Alphabet Inc. κερδίζουν σημαντικό έδαφος στην αγορά. Από την αρχή του μήνα, η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού έχει χάσει το 14% της αξίας της, με αποτέλεσμα να χαθούν πάνω από 700 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την ύπαρξη μιας νέας φούσκας στον χώρο του AI αλλά και για τις κυκλικές επενδύσεις της Nvidia σε startups όπως η OpenAI, που είναι ταυτόχρονα και πελάτες της.

Σήμερα, Τετάρτη, 27/11, οι μετοχές φαινόταν πως θα συνεχίσουν την πτώση τους, κινούμενες χαμηλότερα στις συναλλαγές πριν το άνοιγμα της αγοράς.

Το κλίμα στη Wall Street

«Η αποτίμηση της Nvidia στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στην παραδοχή ότι θα διατηρούσε το μερίδιο αγοράς της», εξηγεί ο Άνταμ Σαρχάν, CEO της 50 Park Investments. «Αν αρχίσει να το χάνει, οι επενδυτές θα χρειαστεί να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες τους για την ανάπτυξη της εταιρείας — και φυσικά την αξία που είναι διατεθειμένοι να της δώσουν.»

Η Wall Street, ωστόσο, δεν φαίνεται ιδιαίτερα ανήσυχη για την πορεία της Nvidia. Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη της την επόμενη οικονομική χρονιά έχουν αυξηθεί κατά 12% σε σχέση με πριν από μία εβδομάδα, και από τους 80 αναλυτές που καλύπτουν την εταιρεία, οι 74 συστήνουν την αγορά της μετοχής και μόνο ένας συνιστά πώληση, σύμφωνα με δεδομένα που συνέλεξε το Bloomberg.

Η απάντηση της Nvidia

«Χαιρόμαστε με την επιτυχία της Google — έχει σημειώσει εντυπωσιακά βήματα στην τεχνητή νοημοσύνη και παραμένουμε προμηθευτές της», αναφέρει εκπρόσωπος της Nvidia, επαναλαμβάνοντας και σχετική ανάρτηση της εταιρείας στο X. «Η Nvidia βρίσκεται μια ολόκληρη γενιά μπροστά από τον ανταγωνισμό· είναι η μοναδική πλατφόρμα που μπορεί να τρέξει κάθε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, σε κάθε περιβάλλον υπολογισμού. Προσφέρουμε υψηλότερη απόδοση, μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερη προσαρμοστικότητα από τα ASICs, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για συγκεκριμένα AI frameworks ή λειτουργίες.»

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις, σύμφωνα με το Bloomberg, ότι ο νέος ανταγωνισμός θα επηρεάσει σημαντικά τις πωλήσεις της Nvidia στο άμεσο μέλλον. Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία προέβλεψε ότι τα έσοδα του τρέχοντος τριμήνου θα φτάσουν περίπου τα 65 δισ. δολάρια — περίπου 3 δισ. περισσότερα από όσα ανέμενε η Wall Street.