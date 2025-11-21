Σημαντική πτώση σημείωσαν οι μετοχές παγκοσμίως από τη Wall Street μέχρι την Ασία μετά από ένα σύντομο ράλι με επικεφαλής τη Nvidia, λόγω των ανανεωμένων ανησυχιών των επενδυτών για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Το Bitcoin υποχώρησε επίσης.

Ο δείκτης Kospi -χαρακτηριστικό παράδειγμα της έξαρσης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη- σημείωσε πτώση έως και 4,1% οδεύοντας προς τη χειρότερη εβδομάδα του από τις αρχές Μαρτίου. Ο Topix στην Ιαπωνία αναμένεται να σημειώσει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Απρίλιο. Η αβεβαιότητα στη Wall Street αυξήθηκε κατακόρυφα, καθώς η τιμή των τεχνολογικών μετοχών σημείωσε απότομη πτώση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο μεταξύ, το Bitcoin κινήθηκε γύρω από τα 87.000 δολάρια σημειώνοντας σημαντική πτώση.

Ο S&P 500 κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση του -3,6%- από τότε που κορυφώθηκε ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Ο δείκτης έχει πλέον υποχωρήσει κατά 5% από το πρόσφατο υψηλό του.

Η απότομη αντιστροφή του κλίματος στις αγορές συνδέεται, σύμφωνα με το Bloomberg, με τις διαρκείς ανησυχίες των επενδυτών για υπερβολικές αποτιμήσεις και τις υψηλές δαπάνες στον κλάδο της τεχνολογίας. Ανησυχίες που τελικά δεν κατάφεραν να μετριάσουν οι χθεσινές αισιόδοξες προβλέψεις της Nvidia, με τη μετοχή της εταιρείας που θεωρείται «οδηγός» του κλάδου του AI να υποχωρεί κατά 3,2%.

Την αβεβαιότητα ενέτειναν και οι αμφιβολίες γύρω από το κατά πόσο η FED θα προχωρήσει τελικά σε μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, αφότου οι αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια των πρόσφατων δηλώσεών τους φάνηκαν να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε μια πρόωρη στροφή προς χαλαρότερη πολιτική.

Ο John Flood, εταίρος της Goldman Sachs Group Inc., δήλωσε ότι από το 1957 έχουν υπάρξει οκτώ περιπτώσεις -συμπεριλαμβανομένης της Πέμπτης- όπου ο S&P 500 άνοιξε με άνοδο άνω του 1%, αλλά στη συνέχεια αντιστράφηκε και έκλεισε σε αρνητικό έδαφος.

Πάντως, το κλίμα στις αγορές φάνηκε να ηρεμεί, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των δεικτών S&P 500 και Nasdaq 100 να κινούνται ελαφρώς ανοδικά, κατά περίπου 0,2%.