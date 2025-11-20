Ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι μετοχές μετά την ισχυρή πρόβλεψη εσόδων της Nvidia Corp., η οποία περιόρισε τους φόβους των αγορών πως έχει δημιουργηθεί μια «φούσκα» στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε κατά 5% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, προκαλώντας άνοδο και σε άλλους τίτλους του κλάδου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 κέρδισαν 1,3%, ενώ εκείνα του Nasdaq 100 ανέβηκαν 1,9%, με το επενδυτικό κλίμα να βελτιώνεται αισθητά μετά από μια ταραχώδη εβδομάδα.

Το κύμα αισιοδοξίας έδωσε νέα ώθηση στις ασιατικές αγορές για πρώτη φορά μετά από πέντε ημέρες, με τον ιαπωνικό Nikkei και τον νοτιοκορεατικό Kospi -έναν από τους μεγαλύτερους «ωφελημένους» της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης και από τις κορυφαίες αγορές φέτος- να κινούνται ανοδικά. Το Bitcoin συνέχισε επίσης την άνοδό του, ξεπερνώντας τα 92.000 δολάρια.

Παράλληλα, το δολάριο διατήρησε τα πρόσφατα κέρδη του, μετά το μεγαλύτερο άλμα του από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σταθεροποιήθηκαν, αφού είχαν κινηθεί πτωτικά στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Τα ισχυρά αποτελέσματα της Nvidia συνέβαλαν στην καθησύχαση των αγορών, καθώς οι επενδυτές στη Wall Street είχαν αρχίσει να ανησυχούν τόσο για τις «φουσκωμένες» αποτιμήσεις όσο και για τα τεράστια κεφάλαια που κατευθύνονται στην υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia δήλωσε ότι πιθανότατα θα ξεπεράσει και τη μακροπρόθεσμη εκτίμηση των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις πωλήσεις νέων τσιπ και συστημάτων.

Η πορεία των επιτοκίων βρίσκεται τώρα, σύμφωνα με το Bloomberg, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τις αγορές να περιμένουν με αγωνία τη δημοσίευση μέσα στην ημέρα της έκθεσης απασχόλησης για τον Σεπτέμβριο.