Ο επικεφαλής της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, προειδοποίησε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του ότι, αν σκάσει η «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης, καμία εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη.

Ο Σουντάρ Πιτσάι τόνισε πως, αν και η έκρηξη των επενδύσεων στον κλάδο του AI αποτελεί μια πραγματικά «εξαιρετική περίοδο», θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει μια κάποια «παράλογη υπερβολή» στη σημερινή άνθηση του κλάδου.

Η δήλωσή του έρχεται εν μέσω φόβων στη Silicon Valley ότι έχει δημιουργηθεί μια φούσκα, καθώς η αξία των εταιρειών AI έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες και δαπανώνται υπέρογκα ποσά σε αυτή τη ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανία.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η Google θα μπορούσε να αντέξει σε περίπτωση που αντιστραφεί αυτό το κύμα και σκάσει η «φούσκα», ο κ. Πιτσάι είπε ότι ο τεχνολογικός γίγαντας μπορεί μεν να αντέξει μια τέτοια καταιγίδα, αλλά υπογράμμισε και το εξής: «Καμία εταιρεία δεν είναι πραγματικά άτρωτη – ούτε και εμείς».

Η αξία της μετοχής της Alphabet έχει διπλασιαστεί μέσα σε επτά μήνες, φτάνοντας τα 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι αγορές εμφανίζονται ολοένα και πιο σίγουρες για την ικανότητα του κολοσσού να αντιμετωπίσει την απειλή της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT.

Ένας βασικός τομέας ενδιαφέροντος είναι η ανάπτυξη από την Alphabet εξειδικευμένων «υπερτσίπ» για AI, που ανταγωνίζονται εκείνα της Nvidia, της εταιρείας του Τζένσεν Χουάνγκ, η οποία έγινε πρόσφατα η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που κατάφερε να αποτιμηθεί στα 5 τρισ. δολάρια.

Καθώς οι αποτιμήσεις ανεβαίνουν, ορισμένοι αναλυτές εκφράζουν σκεπτικισμό σχετικά με το περίπλοκο δίκτυο συμφωνιών αξίας 1,4 τρισ. δολαρίων γύρω από την OpenAI, μια εταιρεία που φέτος αναμένεται να έχει έσοδα μικρότερα ακόμα και από το ένα χιλιοστό του ύψους των επενδύσεων που σχεδιάζονται.

Σε δηλώσεις που θυμίζουν εκείνες του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Άλαν Γκρίνσπαν, το 1996 -όταν είχε προειδοποιήσει για «παράλογο ενθουσιασμό» στις αγορές, χρόνια πριν σκάσει η φούσκα του dotcom το 2000– ο Πιτσάι τόνισε ότι η βιομηχανία έχει την τάση να «ξεφεύγει» κατά τη διάρκεια τέτοιων επενδυτικών κύκλων.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Πιτσάι υποστήριξε πως το μοναδικό πλεονέκτημα που διαθέτει η Google, δηλαδή το γεγονός πως ελέγχει ολόκληρη την τεχνολογική της «αλυσίδα», από τους δικούς της επεξεργαστές μέχρι τα δεδομένα του YouTube, της επιτρέπει να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τυχόν αναταράξεις στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα σχόλιά του έρχονται μετά από μια πρόσφατη προειδοποίηση του Τζέιμι Ντάιμον, επικεφαλής της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan, ο οποίος δήλωσε στο BBC τον περασμένο μήνα ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν, αλλά μέρος των χρημάτων που ρέουν στη βιομηχανία «πιθανότατα θα χαθεί».