Το επόμενο έτος θα είναι η «πιο δύσκολη χρονιά» της ζωής σας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος λογισμικού AI της εταιρείας Tesla, Ashok Elluswamy, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης για όλο το προσωπικό των ομάδων Autopilot και Optimus τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Elluswamy τόνισε ότι το 2026 θα είναι ένα κρίσιμο τεστ για την αυτοκινητοβιομηχανία. Το στέλεχος ενημέρωσε το προσωπικό ότι πρέπει να αναμένει εντατικότερη εργασία από ποτέ για να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας. Ένας από τους συμμετέχοντες περιέγραψε τη συνάντηση ως «κάλεσμα για δράση».

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν δίωρης συνάντησης, στελέχη από όλο το τμήμα AI (τεχνητή νοημοσύνη) μίλησαν στο προσωπικό. Οι εργαζόμενοι έλαβαν αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την παραγωγή των Optimus, καθώς και στόχους για την υπηρεσία Robotaxi της Tesla. Καθώς η εταιρεία σπεύδει να λανσάρει ρομποτικά ταξί σε όλη τη χώρα και να αυξήσει την παραγωγή του ανθρωποειδούς ρομπότ της, τα δύο αυτά πρότζεκτ βρίσκονται στο επίκεντρο των μεγαλύτερων στοιχημάτων του CEO, Έλον Μασκ.

Οι προτεραιτότητες της Tesla και το πακέτο αποδοχών του Μασκ

Ο Μασκ δήλωσε κατά την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων της Tesla τον Οκτώβριο ότι η εταιρεία σχεδιάζει να λειτουργήσει την υπηρεσία Robotaxi σε οκτώ έως δέκα μητροπολιτικές περιοχές μέχρι το τέλος του 2025.

Παράλληλα, ο Μασκ έχει ανακοινώσει ότι η Tesla σκοπεύει να ξεκινήσει την παραγωγή του ρομπότ Optimus προς τα τέλη του 2026.

Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν πρόσφατα ένα πακέτο αποδοχών για τον Μασκ, το οποίο θα μπορούσε να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο. Το πακέτο περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους για τα Robotaxi και τα ρομπότ Optimus, όπως η ανάπτυξη 1 εκατ. Robotaxis σε δημόσιους δρόμους και 1 εκατ. ανθρωποειδών ρομπότ.

Κατά την έγκριση του πακέτου, πολλοί σύμβουλοι αποδοχών χαρακτήρισαν το σχέδιο ασυνήθιστο για τον κλάδο και πιθανό κλειδί για να παραμείνει ο δισεκατομμυριούχος συγκεντρωμένος στην Tesla.

Ο Μασκ είχε αστειευτεί τον Οκτώβριο λέγοντας ότι χρειάζεται τις επιπλέον μετοχές της Tesla, γιατί δεν ένιωθε άνετα να χτίσει έναν «στρατό ρομπότ» αν δεν είχε «ισχυρή επιρροή» στην εταιρεία.

Autopilot και Optimus

Η ομάδα Autopilot, που εργάζεται στον ίδιο χώρο με την ομάδα Optimus, αποτελεί εδώ και καιρό ένα από τα υψηλότερης προτεραιότητας προγράμματα της εταιρείας. Η ομάδα κρατείται σε μεγάλο βαθμό απομονωμένη από άλλους μηχανικούς, με το οργανόγραμμα να παραμένει ιδιωτικό.

Η ομάδα είναι γνωστή για τις παρατεταμένες ώρες εργασίας, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Business Insider, και από την ίδρυσή της έχει εβδομαδιαίες συναντήσεις με τον Μασκ, όπως έχουν αναφέρει εργαζόμενοι στο παρελθόν.

Ο Elluswamy ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην ομάδα Optimus νωρίτερα φέτος, μετά την αποχώρηση του αντιπροέδρου Milan Kovac.

Η ομάδα Optimus συναντάται επίσης εβδομαδιαία με τον CEO. Ο Μασκ ανέφερε τον Οκτώβριο ότι έχει τακτικές συναντήσεις με την ομάδα κάθε Παρασκευή, «που μερικές φορές φτάνουν μέχρι τα μεσάνυχτα».