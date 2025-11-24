Την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε τομείς με υψηλό εξωτερικό προσανατολισμό μέσω της ενδυνάμωσης επιλεγμένων παραγωγικών κλάδων έχει ως στόχο η δράση «Παράγουμε εδώ».

H δράση έχει προδημοσιευθεί και τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση, με στόχο την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα, για τη βελτίωση των όρων υλοποίησής της και την καλύτερη προετοιμασία της αναλυτικής πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, επιχειρήσεις και εκπρόσωποι της αγοράς, καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλιά τους έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2025 στο email: [email protected]

Τι χρηματοδοτείται

Η δράση καλύπτει μεταξύ άλλων, δαπάνες αναφορικά με:

Εκσυγχρονισμό παραγωγικού εξοπλισμού

Τεχνολογική αναβάθμιση και υιοθέτηση λύσεων Industry 4.0

Έρευνα και αγορά τεχνογνωσίας

Πιστοποιήσεις ποιότητας και τήρηση διεθνών προτύπων

Branding, redesign και προβολή προϊόντων

Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου εξειδικευμένου προσωπικού

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και σε κλάδους με σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας της ελληνικής επικράτειας

Να έχουν τουλάχιστον 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε 1 επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της αναλυτικής πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Να έχουν 1 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Να λειτουργούν νόμιμα

Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα

Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831 (OJ EL L 15.12.2023) της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Προϋπολογισμός έργων

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις €100.000. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των €200.00).

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου που ορίζεται παραπάνω, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε €50 εκατ.

