Στη λεωφόρο των επενδύσεων και της ενίσχυσης του αποτυπώματος τους στην Ελλάδα συνεχίζουν να κινούνται διεθνή brands, ορισμένα εκ των οποίων επενδύουν σημαντικά κεφάλαια.

Στο πλαίσιο αυτό στον τριπλασιασμό της παρουσίας της στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον τομέα των branded serviced apartments, δηλαδή των επώνυμων εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων, στοχεύει τα επόμενα χρόνια η αμερικανική Wyndham Hotels & Resorts.

Wyndham

Ο αμερικανικός κολοσσός που σήμερα μετρά 14 εν λειτουργία ξενοδοχεία και ακίνητα με branded residences στην Ελλάδα φιλοδοξεί με τριπλασιάσει τα ακίνητα στο επί ελληνικού εδάφους portfolio του.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Wyndham Hotels & Resorts έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων DKG Development για 12 χώρους φιλοξενίας, που θα αφορούν κατά βάση serviced apartments και δευτερευόντως ξενοδοχεία.

Το πρώτο project των δύο εταιρειών αφορά το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, που θα κάνει πρεμιέρα το α’ τρίμηνο του 2026.

Η επέκταση του αμερικανικού κολοσσού περιλαμβάνει και τη συνεργασία με τη Sokio Hotels & Resorts για δύο μονάδες που έχουν δρομολογηθεί στην Αττική και θα φέρουν το σήμα Trademark της Wyndham Hotels & Resorts και για το Ramada Residences by Wyndham, Halkidiki. Στις νέες προσθήκες περιλαμβάνεται και το TRYP by Wyndham Piraeus Port στον Πειραιά, ένα έργο της Wyndham Hotels & Resorts με την εταιρεία Zafido Holding Ltd που αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του τον Σεπτέμβριο του 2026. «Ο βασικός πυρήνας των δραστηριοτήτων μας παραμένουν τα ξενοδοχεία, ωστόσο, επικεντρωνόμαστε και στη διεύρυνση της παρουσίας μας στο κομμάτι των branded serviced apartments που καλύπτουν μια ανάγκη των ταξιδιωτών, οι οποίοι προτιμούν ευρύχωρα διαμερίσματα που έχουν ωστόσο το στοιχείο του hospitality. Τα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα είναι κάτι ανάμεσα σε ξενοδοχειακό δωμάτιο και καταλύματα τύπου Airbnb», τόνισε στο περιθώριο του Resort & Residential (R&R) Hospitality Forum o Βασίλης Θεμελίδης, Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης της Wyndham Hotels & Resorts.

Σύμφωνα με το τελευταίο Branded Residences Report της Graham Associates, τα midscale (μεσαίας κατηγορίας) και upper midscale (υψηλής κατηγορίας) branded residences αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά έως το 2031, καλύπτοντας το 36% του συνολικού όγκου της αγοράς από 25% που είναι σήμερα. Σημειώνεται ότι η Wyndham Hotels & Resorts αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο, με περίπου 8.300 ξενοδοχεία, δυναμικότητας 855.000 δωματίων σε περισσότερες από 100 χώρες. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 25 εμπορικών σημάτων.

Όμιλος Fattal

Με σταθερό προσανατολισμό στην ενίσχυση του εθνικού τουριστικού προϊόντος Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και την αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, κινείται η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean του ισραηλινού ομίλου Fattal o οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να προσθέσει 4 ακόμη ξενοδοχεία στην Ελλάδα στο χαρτοφυλάκιο του την προσεχή διετία.

«Η Ελλάδα και η Κύπρος μοιράζονται κοινή κουλτούρα φιλοξενίας, όραμα και δυναμική. Εμείς, ως Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, επενδύουμε όχι απλώς σε κτίρια, αλλά σε εμπειρίες και ανθρώπους. Νιώθουμε βαθιά ικανοποίηση που συμβάλλουμε ενεργά στη νέα εποχή του τουρισμού και συνεχίζουμε με εμπιστοσύνη στα επόμενα βήματα στήριξης των δύο χωρών.» επισημαίνει ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean κ. Roni Aloni.

Παράλληλα, επεσήμανε πως Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από άλλους διεθνείς προορισμούς, καθώς διαθέτουν μοναδικό φυσικό πλούτο, πολιτισμό και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, και υπογράμμισε την ανάγκη να αναδειχθούν σε αυθεντικούς, 12μηνους προορισμούς, μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και συνεργασίες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως τονίζει ο κ. Aloni : «Με παρουσία που συνεχώς επεκτείνεται και στρατηγικές συνεργασίες σε Ελλάδα και Κύπρο, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως Όμιλος που επενδύει με όραμα, συνέπεια και ουσιαστικό αποτύπωμα στον τουρισμό της περιοχής, εστιάζοντας σε στρατηγικές επεκτάσεις που προάγουν τη βιώσιμη φιλοξενία, τη συνεργασία και την αυθεντική εμπειρία».

Καταλήγοντας αναφέρει : «Η φιλοσοφία του Ομίλου Fattal στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την αυθεντική εμπειρία, το συγχρονο design και τη βαθιά κατανόηση του σύγχρονου ταξιδιώτη. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πέντε ξεχωριστά brands (Leonardo Hotels, Leonardo Royal, Leonardo Boutique, Leonardo Limited Edition και το lifestyle brand NYX Hotels) που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε 21 χώρες και περισσότερα από 300 ξενοδοχεία συνολικά παγκοσμίως».

Στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean έχει ήδη δημιουργήσει 11 ξενοδοχεία (4 στην Ελλάδα και 7 στην Κύπρο), με στόχο όπως σημειώθηκε παραπάνω να φτάσει τα 15 μέχρι το 2026.