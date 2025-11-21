Οι ευρωπαϊκές μετοχές αναμένεται να συνεχίσουν την πτωτική τους πορεία καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες των επενδυτών για τις υψηλές αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνολογίας και την αβέβαιη πορεία της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Τα futures του Euro Stoxx 50 υποχώρησαν έως και 1,6% στις 6:51 π.μ. στο Λονδίνο, ακολουθώντας την πορεία των αμερικανικών δεικτών, μετά την ισχυρότερη ενδοσυνεδριακή αναστροφή του S&P 500 από τον Απρίλιο.

Η απότομη αλλαγή κλίματος που, σύμφωνα με το Bloomberg, ακολούθησε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Nvidia αποδίδεται σύμφωνα με πολλούς στις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με το αν η Fed θα μπορέσει πράγματι να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων, μετά τα αντικρουόμενα στοιχεία της πρόσφατης έκθεσης για την αγορά εργασίας.

«Βλέπουμε μια υγιή διόρθωση, που πιθανόν να συνεχιστεί και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, καθώς πολλά συστημικά funds είναι υποχρεωμένα να μειώσουν τον κίνδυνο», εξηγεί ο Ulrich Urbahn, επικεφαλής στρατηγικής multi-asset στη Berenberg. «Παρόλα αυτά, εκτιμούμε ότι οι αγορές θα επανέλθουν ανοδικά προς το τέλος της χρονιάς».

Ο Guillermo Hernandez Sampere, επικεφαλής συναλλαγών στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων MPPM, δήλωσε ότι η αντίδραση της αγοράς έδειξε πως ο σκεπτικισμός σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ οφείλεται στην έλλειψη επαρκών δεδομένων, καθώς το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης καθυστέρησε τη δημοσίευση των σχετικών στοιχείων.