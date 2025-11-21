Ούριος άνεμος πνέει στην ελληνική κρουαζιέρα. Ρόδος και Μύκονος σημειώνουν σημαντική αύξηση σε μια περίοδο μάλιστα που ειδικά για το νησί των Ανέμων έχει επιβληθεί το τέλος των 20 ευρώ. Μολονότι τα έσοδα από την κρουαζιέρα σε έναν προορισμό απέχουν παρασάγγας σε σχέση με αυτά της ξενοδοχίας, κοινός τόπος είναι ότι το καλάθι του τουρισμού για την ελληνική οικονομία έχει ανάγκη την ανάπτυξη όλων των κλάδων, εφόσον αυτοί δεν εγκλωβίζουν την ανάπτυξη των υπόλοιπων, όπως τούτο συμβαίνει κυρίως την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου με αποκορύφωμα τα φαινόμενα υπερτουρισμού στη Σαντορίνη, ελλείψει υποδομών.

Στη Ρόδο οι προγραμματισμένοι για το 2026 κατάπλοι είναι ήδη αυξημένοι σε σχέση με την τρέχουσα χρονιά, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον από αμερικανική εταιρεία για λειτουργία του λιμανιού ως home port από τον επόμενο Νοέμβριο, σε σταθερή βάση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, κ. Βασίλη Βαγιανάκη, το 2024 σημειώθηκαν 347 προσεγγίσεις, ενώ φέτος μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανέλθουν στις 422, δηλαδή μια αύξηση περίπου 22%.

Μάλιστα φέτος, το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο θα δέσει στο τουριστικό λιμάνι την παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ η πρώτη προσέγγιση για το 2026 είναι προγραμματισμένη για τις 2 Ιανουαρίου.

Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει λειτουργήσει από φέτος ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου οι εταιρείες να κάνουν καλύτερο προγραμματισμό των προσεγγίσεών τους.

Για το 2026 στην πλατφόρμα έχουν εγγραφεί μέχρι τώρα 455 αιτήσεις προσεγγίσεων, ενώ για το 2027 οι αιτήσεις ανέρχονται ήδη στις 340.

Το home port

Εντωμεταξύ, τη χρησιμοποίηση του τουριστικού λιμένα της Ρόδου ως home port, σε σταθερή εβδομαδιαία βάση από το Νοέμβριο του 2026 ως τον Μάρτιο του 2027, ζήτησε από τη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων που δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο.

«Εφ’ όσον προχωρήσει το εγχείρημα, θα έχουμε σε μια νεκρή περίοδο για τη Ρόδο συνολικά περί τους 6.000 Αμερικανούς τουρίστες, που θα έρχονται εδώ και θα κάνουν δύο ή και τρεις διανυκτερεύσεις στο νησί», ανέφερε ο κ. Βαγιανάκης, τονίζοντας όμως ότι προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να δοθεί μια λύση με την έλλειψη στεγασμένου χώρου για τις αποσκευές.

Μύκονος

Την ίδια ώρα, σε έναν από τους πιο δυναμικούς προορισμούς κρουαζιέρας στη Μεσόγειο εξελίσσεται η Μύκονος, όπως αποκαλύπτει νέα μελέτη της Oxford Economics που παρουσιάστηκε από τη Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA).

Τα συνολικά έσοδα από τις δαπάνες των τουριστών κρουαζιέρας για την οικονομία της Μυκόνου έφτασαν τα 201 εκατ. ευρώ το 2024.

Υπογραμμίζεται ότι η Μύκονος είναι κυρίως εποχιακή επιλογή για επίσκεψη από κρουαζιερόπλοια, με 2.569 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα να είναι επιβάτες transit (ενδιάμεση στάση δρομολογίων).

Το νησί υποδέχτηκε σχεδόν 1,3 εκατομμύρια επιβάτες transit το 2024. Όλοι οι επισκέπτες που συμμετείχαν στην έρευνα και έκαναν στάση στη Μύκονο κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας ήταν διεθνείς. Αυτό αντικατοπτρίζει την παγκόσμια ελκυστικότητα του προορισμού.

Οι κύριες αγορές προέλευσης ήταν οι ΗΠΑ, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που αντιπροσώπευαν το 33%, το 19% και το 12%, αντίστοιχα. Επιπλέον, σημαντικό ποσοστό των επισκεπτών προέρχονταν από τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, τονίζοντας την ποικιλομορφία των σημαντικών ευρωπαϊκών και ευρύτερων διεθνών αγορών.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της κρουαζιέρας για την επέκταση της εμβέλειας του νησιού σε νέο κοινό, παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό όσων επισκέφθηκαν το νησί για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο διακοπών. Οκτώ στους δέκα επισκέπτες ανακάλυπταν τη Μύκονο για πρώτη φορά και πάνω από τους μισούς επισκέπτονταν την Ελλάδα για πρώτη φορά.

Πόσα ξόδεψαν επιβάτες και πληρώματα στη Μύκονο

Οι επιβάτες ξοδεύουν κατά μέσο όρο 107 ευρώ ανά άτομο στο νησί, με το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών να αφορά αγορές, φαγητό ή ποτό και ξεναγήσεις, ενώ ο μέσος χρόνος παραμονής έφτασε τις 5,6 ώρες. Οι συνολικές δαπάνες των επιβατών και πληρωμάτων φτάνουν τα 126 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες των εταιρειών κρουαζιέρας ανέρχονται σε 33 εκατ. ευρώ.

Η κορυφαία κατηγορία δαπανών

Τα ψώνια αναδείχθηκαν ως η κορυφαία κατηγορία δαπανών. Το φαγητό και το ποτό μαζί με τις ξεναγήσεις αντιπροσώπευαν εξίσου σημαντικό μερίδιο των δαπανών. Τα ψώνια και το φαγητό ήταν δημοφιλείς δραστηριότητες, τις οποίες απόλαυσαν το 70% και το 69% των επιβατών, αντίστοιχα, δείχνοντας ένα ευρύ ενδιαφέρον για τις τοπικές εμπειρίες. Το 31% συμμετείχε σε ξεναγήσεις για να εξερευνήσει αξιοθέατα, μουσεία και άλλα μνημεία ή ορόσημα.

Τέλος, σύμφωνα με τη μελέτη, η δραστηριότητα της κρουαζιέρας στη Μύκονο στήριξε 2.930 θέσεις εργασίας σε όλη την περιοχή το 2024, με περίπου τις μισές από αυτές τις θέσεις να βρίσκονται στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Το 2024, οι θέσεις εργασίας που υποστηρίχθηκαν από τη δραστηριότητα κρουαζιέρας στη Μύκονο απέφεραν συνολικά 46 εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς σε όλη την τοπική οικονομία.